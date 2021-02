«Noobwork» med monsteravtale: – Det jeg alltid har drømt om

Selskapet til Joachim «Noobwork» Haraldsen har kjøpt opp et av verdens beste CS-lag, Heroic. Nå vil han starte et e-sport-imperium.

Jonathan Falk 16 Feb 2021 16:00

Mandag ble avtalen signert. Haraldsens selskap Omaken Sports har kjøpt opp Counter-Strike-laget Heroic, som er ranket som nummer syv i verden, med alle kontrakter og merkevare-rettigheter.

Haraldsen selv er henrykt over å få avtalen i land.

– For meg betyr dette veldig mye. Nå kan jeg være med å bygge det jeg alltid ha drømt om, sammen med flinke mennesker. Dette har jeg jobbet for i alle år. Jeg har drevet med gaming i 18 år, så det er godt å kunne gjøre en stor bedrift ut av det.

Omaken Sports kjøper det danske laget fra selskapet Seranades Global Inc. Heroic var senest i fjor høst ranket som verdens beste lag.

Samlet in 150 millioner

Med hjelp av flere investorer har Haraldsen samlet inn over 150 millioner kroner, og det er mange planer for hvordan pengene skal brukes.

Heroic skal nå være bli internasjonal e-sport-organisasjon, med base i Oslo. I årene fremover vil de satse på en rekke spill, bygge et akademi og ansatte opp til 40 personer.

Men aller først står VM i CS: GO for tur, med startskudd allerede på torsdag.

– Det blir kjempespennende! Man sitter der som lageier og er litt nervøs, det er veldig mange som følger laget vårt. Vi er jo seedet som nummer en fra Europa. Sånn indirekte skal jo vi da ha en veldig god posisjon, men alt kan skje. Dette er jo sport.

Falt utenfor selv – vil hjelpe andre

Haraldsen er en av Norges største youtubere med nesten 200.000 abonnenter. Gamingen har vært en viktig del av livet hans, også gjennom tunge tider.

VG har tidligere skrevet om hvordan en ryggoperasjon gjorde at han var mer eller mindre sengeliggende i fem år . Spill ble redningen og lyset i hverdagen.

Nå vil han hjelpe andre som faller utenfor, nemlig ved å starte akademi-lag.

– Min ambisjon er at vi kan bygge en plattform hvor unge gamere kan føle mestring, egenverd og at man er en del av et miljø. Ved å bygge en organisasjon på et globalt toppnivå, men med rot i Norge, med norden som region, så får vi muligheten til å bygge akademilag, sier Haraldsen.

Dette er lag han vil innlemme i Norges nasjonale Telialiga, ikledd Heroic-fargene. Han vil også utvikle spillere, og drar paralleller til Tine Fotballskole.

– Er det bare å søke seg til akademiet?

– Jeg håper det blir så lett. Det er et system som skal utvikles. Vi ønsker å bygge denne rekrutteringstrakten.

