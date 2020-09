Microsoft bekrefter Xbox Series S til 299 dollar

Nå har spesifikasjonene blitt lekket også.

Microsoft

Vegar Jansen 8 Sept 2020 13:23 Først publisert 8 Sept 2020 08:51

Oppdatert 13:23: Etter at Microsoft i formiddag gjorde Xbox Series S offisiell, har WalkingCat på Twitter sluppet det som ser ut til å være hele lanseringsvideoen til konsollen.

Her får vi bekreftet at den er «heldigital» – altså uten optisk drev – og at den har en SSD på 512 GB. Maskinen skal by på spilling i 1440p med opptil 120 FPS, men har også oppskalering til 4K.

Størrelsesmessig er den seksti prosent mindre enn Xbox Series X.

Oppdatert 10:23: Etter de mange ryktene i dag morges har Microsoft nå tatt bladet fra munnen, og Xbox Series S er nå offisiell.

Fra før kjenner vi best til flaggskipet Xbox Series X , som Microsoft har bekreftet skal ut på markedet i november måned.

Men det har lenge vært ryktet at også en rimeligere utgave skulle være på vei, kjent under kodenavnet «Lockhart» – og som vi nå altså vet blir hetende Xbox Series S.

I sommer var det faktisk snakk om at Series S kunne bli lansert før Series X, men det virker ikke så logisk nå som vi vet at Series X kun er et par måneder unna.

Nettstedet Windows Central hevder at både Xbox Series X og Series S skal slippes den 10. november.

Rimelig mot dyr

Akkurat som dagens Xbox-generasjon med One X og One S, vil Series X og Series S sikte seg inn på litt forskjellige markeder.

Xbox Series X vil være den nye toppmodellen, og det spekuleres heftig i om prisen for denne konsollen vil legge seg på enten fem eller seks hundre dollar.

Series S vil altså få en mer behagelig prislapp på 300 dollar. Dette vil da være en konsoll som slippes med svakere maskinvare, og trolig har den heller ikke optisk drev.

Den vil kunne kjøre de samme spillene som Series X, men med lavere oppløsning og/eller detaljnivå på grafikken.

Denne konsollen vil også være betraktelig mindre enn Series X, som jo trenger plass til mer maskinvare og bedre kjøleløsninger.

Series S vil kunne være et godt utgangspunkt for den som uansett ikke har tenkt å spille i de høyeste oppløsningene og ikke har lyst å vente til Series X kommer på tilbud.

Microsoft har lovet å komme med flere detaljer rundt sin nyeste Xbox veldig snart.