Dette skal bli Toyotas første rene elbil

Med firehjulstrekk og «yoke»-ratt.

Toyotas bZ4X-konsept blir selskapets første dedikerte elbil. Detaljene er det foreløpig tynt med. Toyota

Stein Jarle Olsen 19 Apr 2021 18:30

Toyota har vært blant de mest tilbakeholdne av de store bilprodusentene til å satse på rene elbiler, men i forkant av bilmessen i Shanghai viser de i dag en konseptversjon på en kommende elbil.

Bilen har fått det litt kryptiske navnet bZ4X, hvor bZ står for «beyond Zero» og 4X for firehjulsdrift. Konseptbilen er utviklet i et partnerskap med Subaru, og skal være den første i en hel familie av rene elbiler. Frem mot 2025 skal sju biler bære bZ-navnet.

bZ4X-konseptet er bygget på den nye e-TNGA-plattformen, med stor akselavstand og korte overheng. Det skal gi romslige forhold innvendig. Dimensjonene er ikke kjent, men det ser ut til at bilen vil havne i samme kategori som for eksempel Volkswagens ID.4 og Skodas Enyaq.

Toyota

Toyota er foreløpig også svært sparsommelige med spesifikasjoner på bilen, men hevder deres lange erfaring med hybridbiler skal gi «klasseledende» effektivitet i drivverk og batteristyringssystem og «konkurransedyktig» rekkevidde. Bilen vil også få et solcellesystem for lading.

De oppgir ingen batteristørrelse, motorytelser eller konkrete rekkeviddeindikasjoner. De konkrete dimensjonene er heler

Toyota

Steer-by-wire og «nytt» ratt

Toyota lover ellers «ekte offroadegenskaper», og konseptbilen kommer med et såkalt «steer-by-wire»-styresystem. Det betyr at rattet og hjulene ikke har noen mekanisk forbindelse, men at det i stedet er sensorer og elektronikk som måler rattutslaget ditt og overfører det til hjulene.

– Teknologien gir føreren bedre kontroll, fjerner påvirkning fra humper og dumper i veidekket og av bremsing, slik at den gir mer presis respons tilpasset bilens hastighet og hjulvinkel, hevder Toyota.

Toyota

Steer-by-wire gjør også at bilen kommer med «yoke»-ratt, siden føreren slipper å føre hendene rundt rattet for å svinge - ikke ulikt hva Tesla gjorde med sine oppdaterte Model S og X i år .

Det har vært en viss diskusjon om hvorvidt disse rattene vil bli godkjent i Europa, men det skal etter sigende ikke foreligge noen regler som forbyr denne typen rattutforming .

Toyota

Toyota sier produksjonsversjonen av bZ4X-konseptet ventes i salg rundt midten av 2022. Bilen skal produseres i Japan og Kina

Selskapet har for øvrig hatt en elbilversjon av Rav4 de har solgt i to omganger tidligere. Den første ble solgt i årene rundt årtusenskiftet, mens den andre generasjonen var utviklet sammen med Tesla og produsert fra 2012–2014. Den hadde et batteri på 41,8 kilowattimer.