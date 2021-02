Lanseringsskred for PC-spillere

Dette er alle nyhetene Nvidia, AMD og Intel viste under CES.

Anders Brattensborg Smedsrud 13 Jan 2021 15:15

Selv om den årlige elektronikkmessen CES i år foregår virtuelt legger ikke det noen stopper for nye lanseringer fra maskinvareprodusentene.

Tirsdag var nemlig en stor dag for PC-folket, og spesielt PC-spillere, ettersom alle de «tre store» - altså Nvidia, AMD og Intel - holdt sine lanseringsshow.

Nvidia avduket en ny generasjon grafikkbrikker med RTX 30-serien for bærbare, et nytt budsjettgrafikkort for stasjonære, og en teknologi som skal gi dagens RTX 30-kort høyere spillytelse.

AMD fokuserte på sin side på kraftigere prosessorer for bærbare maskiner og spillbærbare.

Konkurrenten Intel kontret med sine nye mobile spillprosessorer, og delte i tillegg noen av planene sine for hvordan de skal ta tilbake ytelsestronen blant stasjonære datamaskiner i fremtiden.

Nvidia med nye grafikkbrikker

Den viktigste lanseringen for «gamere» var det Nvidia som avholdt. De gjorde det nemlig klart at RTX 30-serien med grafikkort kommer til bærbare maskiner 26. januar.

De første mobile grafikkbrikkene som slippes er RTX 3080, RTX 3070 og RTX 3060.

null RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Shadingenheter 6144 5120 3840 Klokkefrekvens 1245 – 1710 MHz 1290 – 1620 MHz 1283 – 1703 MHz Minnebuss 256-bit 256-bit 192-bit Minne 8GB eller 16GB GDDR6 8GB GDDR6 6GB GDDR6 Typisk strømforbruk 80W - 150W 80W - 125W 60W - 115W

Nvidia.

De nye grafikkbrikkene for bærbare maskiner bør gi en solid FPS-økning over dagens RTX 20-serie for bærbare.

RTX 3080 er ifølge Nvidia myntet på bærbare som tar sikte på å nå over 100 FPS i 1440p-oppløsning med ultrahøye innstillinger. RTX 3070 skal levere omtrent 90 FPS under samme forhold, mens RTX 3060 blir å finne i rimeligere spillbærbare fra rundt 10.000 kroner med Full HD-skjerm.

Legg merke til at blant annet antallet shadingenheter, eller CUDA-kjerner som Nvidia kaller dem, er lavere for den bærbare enn den stasjonære RTX 30-serien. Det er med andre ord ikke naturlig å se for seg at en mobil RTX 3080 grafikkbrikke vil levere sammenlignbar ytelse med et RTX 3080 grafikkort, som for øvrig sluker langt mer strøm.

Det er også en rekke andre ulikheter mellom RTX 30-serien for stasjonære og bærbare, slik som at den mobile RTX 3080 kan få selskap av enten 8 eller 16 GB GDDR6 minne, mens RTX 3080 for stasjonære leveres med 10 GB raskere GDDR6X-minne.

Dagens RTX 30-serie får høyere ytelse

I november fortalte Nvidia at de jobbet for å dra nytte av den åpne PCIe-standarden kalt Resizable BAR, som kan gi grafikkort høyere ytelse. Nå har de bekreftet at både den nye RTX 30-serien for bærbare og RTX 30-serien for stasjonære får glede av teknologien.

Resizable BAR-støtte gir prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen. Forbedret tilgang på videominne kan løfte spillytelsen med alt fra null til godt over 10 prosent avhengig av hvilket spill du spiller.

Den nye standarden skal komme gjennom en automatisk driveroppdatering i slutten av februar.

Om du allerede har kjøpt et RTX 30-grafikkort må du imidlertid oppdatere kortets VBIOS før det støttes. Nvidia forteller at de jobber med produsentene av tredjepartskort for at dette skal rulles ut raskt og smidig fra starten av mars.

AMD var i november først ut med å åpne for denne PCIe-standarden, som de selv omtaler under et annet navn; «Smart Access Memory», eller SAM. SAM fungerer i skrivende stund kun med en kombinasjon av Ryzen 5000-prosessorer, et AMD-hovedkort fra deres 500-serie og selskapets egne RX 6000-serie grafikkort.

Nvidias løsning skal på sin side fungere med prosessorer både fra Intel ned til deres 10. generasjon Core i-serie samt prosessorer fra AMDs Ryzen 5000-serie. Også hovedkortprodusenter som Asus, Asrock, Evga, Gigabyte og MSI har lovet å åpne for Resizable BAR-støtte gjennom oppdatering av BIOS for flere av sine hovedkort.

Slik illustrerer Nvidia hvordan Resizable BAR gir bedre utnyttelse av videominnet til grafikkbrikken. Nvidia.

Lanserte RTX 3060 for stasjonære

Det aller første grafikkortet som får støtte for Resizable BAR rett fra fabrikken blir RTX 3060, som Nvidia lanserte for stasjonære maskiner tirsdag kveld.

RTX 3060 slippes sent i februar og skal koste fra 3600 kroner. I praksis blir nok likevel prisene langt høyere ettersom etterspørselen etter grafikkort er svært stor for tiden.

Kortet leveres merkelig nok med hele 12 GB minne, som virker absurd stort for et budsjettkort beregnet på Full HD-spilling. Det får også 26 prosent færre shadingenheter, strålesporingkjerner og AI-kjerner, eller Tensor-kjerner enn RTX 3060 Ti. Nvidia hevder RTX 3060 vil levere dobbelt så høy ytelse som GTX 1060 fra 2016, som mange kan ha lyst til å oppgradere fra.

null RTX 3060 Ti RTX 3060 Klokkefrekvens 1,67 GHz 1,78 GHz Shadingenheter 4864 3584 Strålesporingkjerner 38 28 AI-kjerner 152 112 Minne 8GB GDDR6/ 14 Gbps 12GB GDDR6/ 16 Gbps Minnebuss 256-bit 192-bit Typisk strømbruk 200W 170W Fra-pris 4700 kroner 3600 kroner

RTX 3060 kommer i ulike varianter, fra tredjepartsprodusenter som MSI, Gigabyte, Evga, Asus og flere i februar. Nvidia.

AMD krymper Ryzen 5000-serien for bærbare

AMD kunne tirsdag fortelle at deres Ryzen 5000-prosessorer er klare for både slanke «ultrabærbare» og spillbærbare fra februar. I likhet med sine svært suksessfulle og kraftige stasjonære søsken, skal de «mobile» Ryzen 5000-brikkene også produseres med 7-nanometerprosess og være basert på Zen 3-arkitekturen.

Den kraftigste prosessoren som ble vist frem for ultrabærbare maskiner heter Ryzen 7 5800U. Den kommer med 8 kjerner og 16 tråder, og skal kunne klokke opp til 4,4 GHz samtidig som typisk strømforbruk ligger på omtrent 15 watt.

AMD hevder denne prosessoren vil gi dem tilbake ytelsestronen i det kompakte bærbare segmentet, som Intels Core i7 1185G har hold den siste tiden.

I tillegg til å være spreke skal de nye Ryzen 5000U-prosessorene levere inntil 17,5 timer brukstid av bærbare maskiner.

AMD lanserte også nye prosessorer for spillbærbare, i den kraftigere Ryzen 5000 HX-serien. I denne serien skal de 45-watts Ryzen 9 5900HX og Ryzen 9 5980HX, begge med 8 kjerner og 16 tråder, sikre topp spillytelse når de kombineres med gode grafikkbrikker. Førstnevnte strekker seg til 4,6 GHz, mens toppmodellen kan nå 4,8 GHz.

Det skal være mulig å manuelt overklokke begge prosessorene, forteller AMD.

Selskapet forventer at produsenter vil tilby omtrent 150 ulike bærbare modeller basert på deres Ryzen 5000U og Ryzen 5000HX-serie i 2021.

AMD var relativt ordknappe om nye grafikkort, men nevnte at de så for seg en lansering av mer budsjettorienterte kort i RX 6000-serien, samt grafikk for bærbare basert på samme serie, i løpet av første halvår 2021.

AMDs toppsjef, Lisa Su, presenterer de nye Ryzen 5000HX-prosessorene for spillbærbare under årets CES-messe. AMD.

Intel svarer med halvparten av kjernene

Intel har allerede lansert sin 11. generasjon Core i-prosessorer for ultrabærbare maskiner, og kunne på gårsdagens lansering konsentrere seg om nye prosessorer for spillbærbare og stasjonære datamaskiner.

For å møte AMDs mobile spillprosessorer i Ryzen 5000HX-serien utvidet Intel sin 11. geneasjon Core i-serie med «Tiger Lake-H»-modeller.

Disse tilvirkes på Intels 10-nanometernode og får overraskende nok bare 4 kjerner og 8 tråder. Til forskjell fra AMDs HX-serie med sine 8 kjerner og 16 tråder. Intel jobber riktig nok med modeller som har flere kjerner, men har ikke satt noen dato for når disse dukker opp.

Den sterkeste mobile Intel-prosessoren, i7–11375H, kan vise til høye klokkefrekvenser med «Turbo Boost»-teknologien aktivert, der den kan nå helt opp til 5 GHz med en kjerne i bruk. Basefrekvensen ligger imidlertid på 3,3 GHz, mens typisk strømforbruk skal ligge på 35 watt for alle modellene i den nye serien.

Det er ukjent hvor godt de nye prosessorene i H-serien vil yte mot AMDs nye HX-serie.

Intels nye Tiger Lake-H-prosessor, som skal ta opp kampen om best spillytelse i bærbare maskiner mot AMDs Ryzen 5000HX-prosessorer. Intel.

Vil ta tilbake ytelsestronen fra AMD

Intel delte også litt mer informasjon om «Alder Lake», som er kodenavnet på de første prosessorene de vil produsere på en 10-nanometernode for stasjonære maskiner.

Dette blir altså første gang Intel tar steget ned fra en 14-nanometerprosess siden introduksjonen av Broadwell- og Haswell-prosessorene tilbake i 2014 og 2015. Uten at man kan dra en direkte sammenligning produserer AMD sine Zen 3-baserte Ryzen 5000-prosessorer på en 7-nanometernode.

Overgangen fra 14nm til 10nm-prosess er ventet å gi Intels Alder Lake-prosessorer vesentlig høyere energieffektivitet og bedre ytelse.

Med Alder Lake vil Intel også for første gang for stasjonære maskiner gå over til å utstyre prosessoren med dedikerte energieffektive kjerner og høyytelsekjerner. Dette er en oppskrift dagens prosessorer som sitter i mobiler og enheter som Apples nyeste M1-baserte MacBooker, også benytter seg av.

Alder Lake-prosessorene vil etter alt å dømme gå inn i Intel 12- generasjon Core i-serie. Prosessorene vil bruke en ny sokkel kalt LGA 1700, som betyr at du må skifte hovedkortet ditt for å installered den. Også et nytt brikkesett er planlagt, blant annet med støtte for en ny generasjon minne, kalt DDR5, som er raskere og mer energieffektiv enn dagens DDR4-minne.

Alder Lake-prosessorene og tilhørende brikkesett ventes ikke før på tampen av året. Innen den tid har Intel etter planen lansert sine nye prosessorer i Rocket Lake-S-serien, som er ventet i mars. Da med et nytt brikkesett med støtte for 4. generasjon PCI Express. Rocket Lake-S-prosessorene skal heldigvis støtte dagens LGA1200-sokkel og dagens hovedkort via en BIOS-oppdatering.