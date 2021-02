AirPods Pro 2 er ventet i april

Ryktene svirrer om både nytt etui og nytt design.

Apple

Niklas Plikk 11 Jan 2021 07:35

Apple har hatt stor suksess med sine trådløse ørepropper, og høstet god kritikk da de lanserte AirPods Pro i 2019. Nå hevder flere blant annet nettstedet 9to5Mac at en ny og oppdatert variant av øreproppene vil lanseres i april.

Nøyaktig hva som blir nytt er det imidlertid ikke helt enighet om. Ryktene nevner imidlertid både nytt etui og potensielt nytt design på øreproppene.

annonse Apple AirPods Pro Sjekk prisen

Litt annen form

Den kinesiske kilden 9to5Mac siterer hevder de nye øreproppene i hvert fall vil få et nytt etui, som skal bli litt høyere, men litt smalere. Dimensjonene skal angivelig gå fra 45,2 millimeter høyde og 60,6 millimeter bredde, til henholdsvis 46 og 54 millimeter. Tykkelsen på 21 millimeter skal imidlertid forbli den samme, skal vi tro nettstedet.

Amerikanske Bloomberg går litt lenger i sin antagelse om hva som blir nytt i AirPods Pro 2. I en tidligere artikkel har de skrevet at de nye proppene vil få et nytt og mer kompakt design, og at Apple kanskje går så langt som å fjerne de ikoniske «pinnene» som stikker ned fra øret.

Niklas Plikk, Tek.no

– Et design de tester ut har en rundere form som fyller mer av brukerens øre, skrev nettstedet , og mente designet ville ligne mer på konkurrerende ørepropper som for eksempel Samsungs Galaxy Buds.

Bloomberg poengterte i artikkelen sin at det ikke er sikkert at et slikt design vil bli realisert, fordi det vil kreve store designendringer på innsiden av øreproppene, som allerede er uhyrlig kompakt pakket sammen.

Batteriproblemer

Den kompakte formfaktoren til slike ørepropper generelt gjør de umulige å bytte batteri på , som gjør at de har en svært begrenset levetid. Mange har rapportert om Airpods som «dør» etter bare 2–3 år, noe forbrukerrådet har sagt er for lite, og oppfordret kunder om å reklamere .