Ta Tinder-praten uten å matche først

...men du får bare 30 sekunder på deg til å flørte motparten i senk.

Slik skal «Hot Takes» se ut. Tinder

Torstein Norum Bugge 23 Juni 2021 09:36

Tinder er stadig en av de mest populære dating-appene der ute, men har fungert omtrent likt i flere år nå – du sveiper høyre eller venstre, og om du matcher med noen får du anledning til å prate med vedkommende. Ifølge Thenextweb ruller nå utviklerne bak Tinder ut en splitter ny funksjon kalt «Hot Takes», der brukerne skal kunne snakke sammen før de matches.

Dette fungerer imidlertid ikke som en vanlig meldingsfunksjon – faktisk er løsningen svært utradisjonell, og ikke nødvendigvis den mest intuitive rent kommunikasjonsmessig.

Med «Hot Takes» må brukerne selv velge seg inn i denne modusen, og blir deretter presentert en rekke flervalgsspørsmål. Deretter matches brukere med andre brukere med lignende svar, og flettes inn i en felles chat. I denne chatten må man så forsøke å overbevise motparten om at man er en god match, før begge velger «Like» eller «Nope».

Haken? Du må gjennomføre isenksjarmeringen på 30 sekunder.

Forhåndsvalgte spørsmål og svar

Tinder

Du har med andre ord lite tid på deg til å finne ut om du liker den du snakker med eller ikke, men samtidig kan jo dette være en fordel. Dette gir en ekstern ramme for brukerne å forholde seg til, som ellers ikke er tilstede når man matcher «vanlig» i Tinder.

Og det er neppe særlig uvanlig at samtaler på Tinder simpelthen dør ut fordi motparten aldri svarer eller svarer sent.

Med «Hot Takes» er dette problemet mer eller mindre eliminert, og skulle dere matche vil dere bli, vel, matchet på vanlig måte og kunne snakke fritt i etterkant.

Tinder presenterer det hele som et spill, noe det jo også er – med både tidspress og spørsmål man må ta stilling til.

En annen «twist» er at funksjonen kun er tilgjengelig etter klokka seks på kvelden, altså 18:00. Dermed kan det virke som at den også er lagt opp til å være aktiv når brukerne potensielt er i feststemning eller nyter alkohol, noe som uansett neppe er en uvanlig kombinasjon for apper som Tinder.

Jim Lanzone, sjef i Tinder, sier at funksjonen er laget «med tanke på en ny generasjon av datere som krever mer av oss i kjølvannet av koronapandemien».

Han legger til:

– De ønsker å date på en mindre lineær måte, og på sine egne vilkår med håp om at et plutselig møte kan sette hjertene i brann. Dagens lansering legger grunnstenen for slike opplevelser, og utvider mulighetene Tinder som plattform.

Lanserer også «Explore» og «Festival Mode»

Videoklipp kan nå brukes på Tinder. Tinder

Sammen med «Hot Takes» lanserer også Tinder en ny funksjon kalt «Explore», som også skal tilby en ny måte å finne potensielle kjærester eller partnere på. Her kan man søke etter Tinder-matcher via interesser.

Eksempelvis kan du lete etter alle som digger friluftsliv, eller de som er interessert i sci-fi eller gaming. Dette gir også mulighet for å vise frem mindre overfladiske sider av deg selv i kjærlighetsjakten – sider som også vises bedre via andre formater enn det rent visuelle.

I samme stil som Explore lanserer også Tinder «Festival Mode», som lar brukere finne andre brukere som spesifikt er tilstede på samme festival som du selv er.

Og til slutt: du kan nå laste opp opptil ni videoklipp i profilen din, om du vil vise ekstra mye av deg selv eller dine egenskaper/interesser.

Om alle disse funksjonene blir tilgjengelige globalt umiddelbart er uvisst. «Hot Takes» vil muligens kreve tilpasning til hvert enkelt språk og land, så det er mulig at det først og fremst er engelskspråklige land som får denne funksjonen i første omgang.