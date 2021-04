Dette blir Sonys nye toppmodeller

Xperia 1 III og Xperia 10 III lener seg sterkt på resten av Sonys teknologier.

Sony har ufortrødent fortsatt å lansere mobiltelefoner de siste årene, tross små markedsandeler sett mot giganter som Huawei, Samsung og Apple. Nå melder GSMArena om at selskapet har vist frem sine to kommende toppmodeller, via «teaser»-videoer på YouTube.

Telefonene får trolig – og ikke overraskende – navnene Xperia 1 III og Xperia 10 III.

De to videoene har stort fokus på Sonys andre teknologier, og dem er det mange av. Eksempelvis er Sony et stort filmselskap, og det legges det stor vekt på her.

Både i form av filmene de selv eier og produserer, men også i form av kamerautstyret de lager. Begge deler har vært bygget inn i selskapets tidligere telefoner på et eller annet vis, og skal vi tro teaserne vil dette bli enda mer fremtredende nå:

Teleskop-zoom i kameraet?

Tidligere programvarelaget bilde av telefonene. @OnLeaks

Sony har en lansering den 14. april, så det er trolig da de to nye telefonene skal vises frem fullstendig. I videoene får vi se glimt av begge to her og der, men ingen fullstendige detaljbilder. Vi har tidligere sett lekkede «renders» av telefonene fra ryktemakeren @OnLeaks (se over), og skal vi tro disse bildene blir det ingen enorme endringer fra de eksisterende telefonene.

Designet er minimalistisk, flatt og rektangulært, og både kameramodulene og skjermene ser nokså like ut. På kamerasiden ryktes det imidlertid at det vil komme en teleskop-zoom, akkurat slik som Samsung og Huawei har drevet med det siste året. Dette er enkelt forklart et langt kamera som ligger vertikalt på innsiden av telefonen, med et speil som forvandler bildet til «normalt» format. Resultatet er veldig kraftig optisk zoom i en kompakt pakke.

Ellers er det ikke mye vi vet foruten det som vises i videoene, men Sony har sannsynligvis også en Xperia 5 III opp i ermet, som vil bli en mindre versjon av Xperia 1 III-modellen til litt lavere pris. Xperia 10 III blir sannsynligvis noe rimeligere enn dette igjen. I alle fall om Sony følger oppskriften fra tidligere år.