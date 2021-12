Samsung har laget «smartgitar»

Skal hjelpe deg å lære gitar raskere og enklere.

Slik ser LED-diodene på gitaren ut.

Samsung driver med mange ulike ting innenfor teknologifeltet, men ifølge Engadget har de nå også startet med musikkinstrumentproduksjon. I alle fall på et vis.

Mer presist viste selskapet frem flere nye produkter i sin «C-Lab», et prosjekt som vises frem i forkant av teknologimessen CES hvert år – og blant disse produktene er en smartgitar. Gitaren skal ifølge Samsung hjelpe folk med å lære gitar raskere, ved hjelp av LED-dioder som lyser opp der grepene må gjøres på strengene.

Gitaren har fått navnet «ZamString», og kommer kombinert med en app som sammen med gitaren har fått prosjektnavnet «ZamStar». Appen muliggjør samarbeid og samspill med andre, ved at du spiller en sekvens på gitaren, legger til effekter på toppen og deretter synkroniserer det opp mot andre musikere verden rundt.

Inspirert av TikTok-trend

Gitarprosjektet skal visstnok være inspirert av en TikTok-trend som startet i det foregående året, der mange begynte å samarbeide om å lage musikkvideoer over nettet. Nokså godt hjulpet av korona-nedstengning og reiserestriksjoner, selvsagt.

Blant de mest populære trendene var såkalte «sea shanties», eller sjømannsviser på godt norsk. Dette finnes det en hel haug av der ute på TikTok og andre sosiale medier nå, eksempelvis slik som under:

ZamStar fungerer altså noenlunde likt, der to eller flere personer med kompatibelt utstyr og appen installert kan spille separate musikkstykker og senere kombinere dem til ett sluttprodukt.

LED-diodene på gitarhalsen vil hjelpe med å koordinere stykkene riktig, samt vise nybegynnere hvor fingrene skal plasseres for ulike grep. Så er det viktig å påpeke at dette tross alt bare er et konsept, og om vi får se det som et faktisk produkt i nær fremtid er så langt i det blå.

Samsung viste også frem et par andre konsepter, blant annet kunstig intelligens som skal hjelpe barn med å utvikle gode smarttelefonvaner og en ny form for smart behandling av øyelidelser i babyer.

CES 2022 er planlagt avholdt i Las Vegas mellom 5. og 8. januar, men veldig mange teknologigiganter har meldt avbud den siste tiden. Samsung er så langt en av få som fortsatt lover at de skal ha boder og vise frem produkter, blant annet gitaren.

