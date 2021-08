Ny, lettere, Playstation 5-utgave sluppet

Men vi håper ikke dette er Sonys «slim»-oppgradering...

Playstation 5 kommer i en ny utgave. Men endringene er minimale. Niklas Plikk, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 23 Aug 2021 17:45

Før alle som ønsker det har fått sjansen til å skaffe seg en av de to Playstation 5-modellene som ble lansert i fjor høst, har Sony allerede sluppet nye utgaver av konsollen. Det melder australske Press-start.

Men, der nye utgaver normalt kommer med signifikante forbedringer, som redusert størrelse, mindre støy, mer lagringsplass eller økt ytelse, er det lite å hoppe i taket for denne gangen.

De nye modellene, være seg den med eller den uten diskdrev, er nemlig blitt 300 gram lettere, og har fått en ny skrue(!).

Ut over dette skal de nye modellene ikke introdusere vesentlige endringer, noe som vel er grunnen til at produsent Sony ikke har tatt seg bryet med å forklare endringene de har gjort.

Verktøyfri montering

Når det er sagt har endringene kanskje noe for seg. Dagens Playstation 5 veier inn på henholdsvis 4,5 kg og 3,9 kg for utgavene med og uten diskdrev. De nye blir dermed en anelse lettere å balansere hjem, enten det blir din eller postvesenets oppgave.

Og den nye skruen det var snakk om? Vel, den gjør det faktisk langt lettere å montere eller fjerne foten som følger med konsollen. Altså den som hjelper konsollen med å stå på høykant. På de nye modellene er skruen du fester foten med mulig å stramme til med hendene, mens den samme prosessen involverer en skrutrekker på de gamle modellene.

Ratchet & Clank: Rift Apart er et av Playstation 5 sine eksklusive titler, og en passende illustrasjon. Insomniac Games.

Til salgs i Australia

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Sony har klart å fjerne 300 gram vekt i begge konsollene. De har nylig skiftet nettverkskortet i konsollene, men dette veier kun noen få gram.

En potensiell forklaring kan være at de har redusert størrelsen på kjøleløsningen et hakk. Kjøleløsningen står for hoveddelen av vekten til dagens generasjon konsoller, og er massiv både hos PlayStation 5 og Xbox Series X. Blant annet for å sørge for å absorbere varme fra de svært kraftige komponentene deres og gi lavest mulig støynivå tilbake.

De mye modellene har allerede dukket opp i butikker i Australia, og vil nok finne veien til våre breddegrader etter hvert også.

Det tar nok ikke mange dager før noen har åpnet en av de nye konsollene og kan rapportere om nøyaktig hva som skiller dem fra de «gamle» utgavene.

