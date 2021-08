Her kjører Tesla Model Y i land i Oslo

Klart for utleveringsbonanza fra og med mandag.

Fredag trillet bil på bil på bil av båten på Filipstad i Oslo. Fra mandag begynner Model Y-utleveringene på Lillestrøm. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 20 Aug 2021 14:25

Teslas mer kompakte cross-over-SUV, Model Y, har latt vente på seg her i Norge, etter at de første bilene ble utlevert til amerikanske kunder i januar i fjor.

Nå har endelig den første båten med biler på vei til norske kunder ankommet Oslo, og vi har fått titte innom idet biler som skal til kunder i østlandsområdet losses.

– Disse bilene leveres fra Lillestrøm på mandag, forklarer Teslas PR-sjef, Even Sandvold Roland.

Det ligger an til storinnrykk av Model Y. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Klart for Tesla-sirkus på varemessa igjen

Tesla har typisk vært ordknappe om rene tall, og er det også når vi spør mer generelt om dimensjonene på den planlagte Model Y-utleveringen. Vi får ikke vite om dimensjonene vil likne på de vi så da de leverte ut flere tusen Model 3-biler i 2019, i stedet henvises vi til nybilstatistikken som publiseres i oktober.

Det skal likevel sies at selskapet etter det Tek kjenner til har leid Varemessa i Lillestrøm - samme sted som de utleverte tusenvis av Model 3-er for et par år siden, og en plass som er kjent for å tilby godt med armslag til messer og andre plasskrevende hendelser.

Flere Model Y-skip den kommende uken

Selv om Tesla ikke er spesielt ivrige på å snakke tall før de havner i registreringsstatistikken, har de likevel litt å si om dagens Model Y-ankomst.

– Det er viktig å holde det vi lovet overfor kundene, og vi har jobbet hardt og kommer til å jobbe hardt for å sørge for at de som har bestilt får bil. Dette er jo en norgesbil som mange er interessert i.

Flere slike store «stabler» med biler var plassert rundt på kaien, sortert etter endestasjon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Roland forklarer at båten som ankommer kaia her i Oslo nå er den første av flere, og at det i løpet av den kommende uken vil komme Model Y-leveranser med båt til flere steder i landet.

– De bilene du ser i Oslo i dag er biler som skal til Lillestrøm, Brumunddal og Kristiansand først.

I tillegg til Model Y var båten, som kom fra Shanghai i Kina, fylt med biler også av andre bilmerker, deriblant BMW. Det var også noen Model 3 ombord.

Tesla valgte som kjent å omdirigere produksjon fra fabrikken i Shanghai i Kina til det europeiske markedet for å dekke opp for at den nye fabrikken i Berlin er forsinket.

Slik så det ut på varemessa i Lillestrøm i mars i 2019. Den gangen ble det registrert over 5300 Model 3-er på én måned. Tesla ber oss pent om å vente på registreringsstatistikken for å få et inntrykk av hvor mange nye Model Y-er som skal ut på veiene i uken som kommer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ventelister og reg-statistikk

Sist Tesla begynte masseutleveringen av en modell var i mars 2019 - da selskapet leverte massive 5300 biler på en måned, og flere tusen av dem fra nettopp Lillestrøm. Selv om Tesla selv ikke sier stort om rene tall fikk vi den gang vite av biltransportørene som måket biler inn på området at de på de heftigste dagene transporterte mer enn 500 biler per dag inn til Varemessen.

Selv om Model 3 satte rekord for registreringer av en enkeltmodell på én enkelt måned er likevel denne typen store «pigger» i statistikken blitt ganske vanlig. Det har etablert seg en praksis der elbiler gjerne forhåndsbestilles ganske lang tid i forveien, og med ventelister som potensielt kan telle mange tusen kunder, kan bilimportørene fylle store skip med biler og sende alle ut på markedet i rask rekkefølge.

Elbiler fra Teslas Shanghai-fabrikk var ikke alene ombord i båten, som tydeligvis også hadde fått med seg en god etasje full av BMW-er på veien. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I fjor laget for eksempel Volkswagen bølger med sin ID.3 som nesten ble Norges mest solgte bil, selv om den først dukket opp på høstparten. I 2021 har Fords Mustang Mach-E gjort seg temmelig kraftig bemerket med 1384 registrerte biler i mai og 1289 i juni.

Frem til 15. august viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) at det Hyundais Ioniq 5 som leder an med mer moderate tall - 287 registrerte eksemplarer, bare et nesehår foran Toyotas mye omtalte hybrid-SUV RAV 4 (278) og nevnte Mustang Mach-E (270).

Tesla så langt øyet kan se. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Model Y fikk endelige rekkeviddetall

Det er verdt å nevne at det kun er dager siden Tesla Model Y fikk sin endelige rekkeviddetall etter WLTP-standarden. Tidligere har bilen vært oppgitt med 505 kilometer som estimerte WLTP-tall, men nå er tallene satt til 507 kilometer etter at modellen tilsynelatende har blitt ferdig testet.

Det er noe usikkerhet rundt hva slags batteriteknologi som skjuler seg i Model Y-ene som først ankommer Norge. Med Model 3 var det en periode noe oppstuss rundt rekkevidden på den nye LFP-teknologien som kom i noen av variantene, men da viste Tesla til at flertallet av deres norske kunder kjøpte Long Range-varianten av Model 3, som hadde uendret batteriteknologi.

Vi forsøkte å spørre Roland i Tesla om hvilken batteritype de ankomne Model Y-ene er utstyrt med, men han kunne ikke bekrefte verken det ene eller det andre. Model Y kommer uansett ikke i Standard Range-variant.