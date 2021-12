Her får du 5G-dekning i 2022

Telia, Telenor og Ice har alle planene klare.

Kampen om å tilby 5G-nett i Norge tilspisser seg stadig mellom de tre store tilbyderne, Telia, Telenor og Ice. Nå har Telia spilt ut sine kort for hvor selskapet planlegger å bygge videre på sitt nett i 2022.

I det første halvåret vil følgende byer og kommuner får 5G-dekning fra Telia:

Innlandet: Etnedal, Nord-Aurdal, Nordre Land, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Tolga, Tynset, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Etnedal, Nord-Aurdal, Nordre Land, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Tolga, Tynset, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Vestfold og Telemark: Bamble, Drangedal, Færder, Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg og Vinje.

Bamble, Drangedal, Færder, Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg og Vinje. Viken: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Skiptvet, Øvre Eiker og Ål

Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Skiptvet, Øvre Eiker og Ål Troms og Finnmark: Tromsø

Slik er 5G-dekningen hos Telia i dag.

Stein-Erik Vellan, sjef for Telia Norge sier at planene for andre halvdel av 2022 blir som følgende:

– I andre halvår av 2022 står et stort antall nye byer og kommuner i Agder, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland for tur. Med neste års 5G-utbygging vil vi ta et stort og viktig steg mot vårt landsdekkende 5G-nett i 2023.

De første 5G-signalene fra Telia åpnet tilbake i mai 2020, da Lillestrøm satte startskuddet for utbyggingen.

Her bygger Telenor ut 5G i 2022

Men Telia er altså ikke alene om å bygge ut et landsdekkende 5G-nett. Også Telenor er allerede i gang, og vil ifølge sine hjemmesider bygge og utvide sitt nett i 2022:

Agder: Kristiansand*, Arendal, Grimstad, Lindesnes og Vennesla

Kristiansand*, Arendal, Grimstad, Lindesnes og Vennesla Trøndelag: Trondheim*, Mausund, Levanger, Malvik, Melhus, Skaun og Stjørdal.

Trondheim*, Mausund, Levanger, Malvik, Melhus, Skaun og Stjørdal. Møre og Romsdal: Ålesund * , Giske, Kristiansund, Molde, Sula

, Giske, Kristiansund, Molde, Sula Nordland: Bodø*, Rana

Oslo: Oslo*

Troms og Finnmark: Tromsø*, Alta

Rogaland: Stavanger*, Haugesund, Karmøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Tysvær

Vestland: Bergen*, Askøy, Alver, Øygarden, Bjørnafjorden, Askvoll (Flokeneset) , Førde, Florø

Førde, Florø Innlandet: Elverum*, Gausdal (Skeikampen), Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringebu (Kvitfjell), Ringsaker (Sjusjøen), Stange, Trysil, Østre Toten, Øyer (Hafjell), Kongsvinger, Sør-Odal, Vestre Toten, Løten

(Kvitfjell), Ringsaker (Sjusjøen), Stange, Trysil, Østre Toten, Øyer (Hafjell), Kongsvinger, Sør-Odal, Vestre Toten, Løten Viken: Drammen*, Fredrikstad*, Kongsberg*, Asker, Bærum (Fornebu), Enebakk, Frogn, Hemsedal, Hol (Geilo), Hvaler, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker, Ås, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Gjerdrum, Halden, Hole, Nannestad, Nes, Rakkestad, Ringerike, Ullensaker, Modum, Nittedal

* Disse plassene utvides den eksisterende 5G-dekningen.

Ice kommer også med 5G

Den tredje store netteieren i Norge er Ice, og heller ikke de har noen planer om å ligge på latsiden hva gjelder 5G, men er ikke like detaljerte i sine utbyggingsplaner.

Tidligere i år annonserte selskapet at den såkalte piloten de hadde hatt gående i Oslo, var blitt tilgjengelig for alle Ice-kunder. Hvor det i første omgang var totalt 14 forskjellige områder i Oslo som bruker 2,1 GHz og 700 MHz-båndene til selskapet.

– Det er fint å kunne dele at Norges tredje mobilnett nå har 5G. Vi begynner smått, og så vil det naturligvis spre seg utover det ganske land akkurat slik vi har gjort med 4G-nettet, da teknologidirektør i Ice, Jan-Erik Hvidsten den gang.

Samtidig poengterte også Hvidsten at selskapet på kort sikt har tenkt å skru på 5G i de 4–5 største byene i Norge, og at resten kommer senere.

