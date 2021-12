Nå vil Instagram at du skal «Take a Break»

Instagrams nye «Take a Break»-påminnelser lanseres i enkelte land nå, og slippes i Norge på nyåret.

Instagram lanserer i dag «Take a Break», en funksjon som gir deg et varsel om du bruker mye tid på tjenesten.

Du kan velge å få et varsel etter 10, 20 eller 30 minutter, og tjenesten lanseres etter at den først ble rullet ut på testbasis forrige måned.

90 prosent av tenåringene som skrudde på disse påminnelsene i testfasen valgte å beholde dem på.

Funksjonen rulles først ut i USA, Storbritannia, Irland, Canada, New Zealand og Australia i dag, og vil rulles ut globalt tidlig neste år, opplyser Instagram.

Take a Break er en del av Instagrams nye satsing på å sørge for folks – og spesielt tenåringers – velvære og mentale helse.

En ny foreldrekontroll-løsning skal la foreldre og foresatte i større grad sette grenser for Instagram-bruken.

Har fått mye kritikk

Selskapet har havnet i søkelyset etter noen svært kritiske vitnemål, blant annet fra varsler Frances Haugen, om at de har sittet på data som har vist at Instagram kan være skadelig for kroppsbildet til spesielt unge jenter.

Instagram varslet en rekke endringer tilbake i oktober, og nå tidfester de i større grad mange av disse endringene.

Foreldrekontroll skal lanseres i mars, sammen med en ny «opplæringshub» for foreldre og foresatte, som skal gi opplæring i funksjoner og gjøre det lettere å snakke med tenåringer om bruk av sosiale medier.

Med foreldrekontrollen vil foreldre og foresatte kunne sette grenser for tidsbruk på Instagram, i tillegg til større oversikt over nettopp tidsbruk, følgere og lignende.

Ingen tagging

En ny begrensning er også at det ikke blir mulig for folk å tagge eller nevne tenåringer som ikke følger dem. Fra tidligere har Instagram gjort tenåringers kontoer lukkede som standard når man først oppretter kontoen.

Fra tidligere har vi også fått vite at Instagram vil prøve å «dytte» deg bort fra en type innhold om du tilbringer veldig mye tid i den samme kategorien.

Akkurat denne funksjonen har Instagram fortsatt ingen tidslinje for, men nå viser de i det minste frem hvordan det kan komme til å se ut:

«Du ser for mye på skjønnhetsinnhold» er budskapet fra Instagram. Kanskje på tide å se på noe annet?

Sist kommer også en ny løsning hvor man kan se all sin aktivitet i en egen feed, og der slette innlegg, kommentarer og annet direkte fra en liste.

– Selv om den blir tilgjengelig for alle, tror jeg dette verktøyet er spesielt viktig for tenåringer for å forstå hva slags informasjon de har delt på Instagram, hva som er synlig for andre og for å ha en enklere måte å styre sitt digitale fotavtrykk, skriver Instagram-sjef Adam Mosseri i et blogginnlegg.

Aktivitetsoversikten skal rulles ut i løpet av januar.

Den nye aktivitetsoversikten, som kommer neste år.