Tesla trekker selvkjørings-beta etter bare én dag

Teslas Full Self Driving-betaversjon 10.3 ble trukket tilbake under et døgn etter at den først ble sluppet, etter at førere meldte om en rekke problemer.

Tesla rullet ut en ny betaversjon av sin såkalte «Full Self-Driving»-funksjon til amerikanske brukere på lørdag, men allerede søndag valgte de å trekke tilbake programvaren.

Det etter at brukere hadde klagd over at bilene begynte å komme med kollisjonsadvarsler fordi den tilsynelatende trodde det lå objekter foran bilen. Andre har klaget over at «Autosteer»-funksjonen har forsvunnet, problemer med cruisekontrollen og andre problemer med Autopilot-systemet.

– Ser noen problemer med 10.3, så vi ruller tilbake til 10.2 midlertidig, skrev Tesla-sjef Elon Musk på Twitter.

Han påpekte at det ikke er uventet med beta-programvare, og sa det var umulig for Tesla å teste alle maskinvarekonfigurasjoner under alle forhold i deres egen kvalitetskontroll. Det er derfor man har en offentlig betatest, skrev Musk. Tidligere hadde han meldt at de hadde sett noen problemer med venstresvinger med trafikklys, men at de hadde en fiks under arbeid for det.

Fra 100 til 99 i sikkerhetsscore

10.3-versjonen av Teslas Full Self-Driving-programvare kom med en lang liste av oppdateringer, blant annet mulighet for føreren til å kontrollere hvordan bilen skal oppføre seg under visse forhold, bedre evne til å estimere hvor fort et kryssende objekt beveger seg og bedre evne til å registrere lyssignaler fra andre biler.

Tidligere har betaprogramvaren vært forbeholdt sjåfører som klarer å oppnå en såkalt «Safety Score» på 100 av 100 poeng. Det er egentlig en funksjon som brukes til å beregne forsikringspremier, og som belønner sjåførene for å kjøre på en jevn og forsiktig måte.

Bilene vurderer en rekke ting ved kjøringen; kollisjonsvarsler, kraftig oppbremsing, «aggressiv sving» - som skal innebære over 0,4G, hvor tett du ligger på bilen foran - og hvor mange ganger førerassistenten Autopilot har måttet skru seg av. Kraftig akselerasjon teller også negativt.

– Helt ubrukelig

For 10.3-versjonen senket Tesla terskelen til 99/100 poeng. Hackeren Green, som tidligere har bemerket seg med å avsløre funksjoner han har funnet i Tesla-programvaren, twitret imidlertid tidligere i måneden at betaprogramvaren ikke var mye å trakte etter.

– Til dere med lav score som venter på FSD: Ikke gjør det. Se for deg at du kjører på den måten appen krever, det ville vært fryktelig, sant? Men bilen kjører enda verre! Den er seriøst helt ubrukelig i noen form for trafikk og på smale veier, videoene yter det ikke rettferdighet, skrev han - riktignok til mye motbør fra andre Twitter-brukere som var uenige. Mange skrev at de hadde en opplevelse som var omtrent 50/50 god og dårlig. «Både magisk og «nerve wracking»», skrev en bruker.

Teslas Autopilot-funksjon er for øvrig under etterforskning av den amerikanske veimyndigheten NHTSA etter at 11 biler på Autopilot eller med Traffic-Aware Cruise Control aktiv har krasjet inn i parkerte utrykningskjøretøy siden 2018.

Tesla har foreløpig ikke kommentert saken utover Musks Twitter-poster. De har heller ikke meldt om noen eventuell ny dato for 10.3-programvaren.