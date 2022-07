Netflix lanserer surroundlyd - selv om du ikke har surroundanlegg

Takket være Sennheiser.

Netflix slipper en ny lydkoding som skal gi såkalt spatial audio selv i hodetelefoner, mobiler og annet som ikke i utgangspunktet har støtte for surroundlyd.

«Spatial audio», eller «romlyd» på norsk, er en type teknologi som har vært i vinden de siste årene. Vi har tidligere skrevet om utrullingen av romlyd til alle som strømmer fra Apples iPhone- eller iPad-enheter. For det måtte man ha støttede hodetelefoner med en såkalt H1-brikke, altså fra Apple eller Beats.

Helt automatisk

Det nye nå er altså at man kun trenger helt vanlige hodetelefoner, og selvfølgelig tilgang til Netflix. Det spiller heller ingen rolle hva slags Netflix-abonnement man har. Netflix er førstemann til å ta i bruk den nye Sennheiser-teknologien, men det er ingenting som står i veien for at også andre plattformer kan skaffe seg lisens.

Teknologien, som Sennheiser har døpt «Ambeo 2-Channel Spatial Audio», skal nemlig la deg oppleve romlyden uten å måtte ta i bruk et surroundanlegg. Man behøver heller ikke gjøre noen endringer i lyd-oppsettet og det nye formatet vil gjelde overalt hvor standard stereo leveres i dag, enten det er gjennom TV, stereoanlegget, hodetelefonen, nettbrettet eller laptopen.

Den første tittelen som tok i bruk Sennheisers romlyd var fjerde sesong av «Stranger Things», men den nye lydstandarden er nå tilgjengelig også et antall andre titler. Søker man etter «spatial audio» på Netflix får man nå opp rundt 25 titler der man kan oppleve den nye forbedrede lyden - inkludert serier og filmer som «Red Notice», «The Adam Project» og «The Witcher».

Et utvalg av titlene som har fått romlydstøtte på Netflix.

Tro mot originalen

Stadig flere filmer og serier produseres med avansert lydteknologi som Dolby Atmos eller MPEG-H Audio. Samtidig er det slik at mange kun opplever denne lyden via vanlig stereo. Sennheisers nye teknologi oversetter den avanserte lydmiksen og gir et mer fullstendig og engasjerende lydbilde selv om man kun har standard avspillingsutstyr tilgjengelig.

Måten Sennheiser har fått til dette på er ved på å filtrere den fulle audio-miksen inn i to kanaler.

– Det som skiller Sennheiser fra andre lignende løsninger er at Ambeo respekterer den originale miksen, den tonale balansen og integriteten i dialogene, sier Renato Pellegrini i en uttalelse fra Ambeo-teamet.

Videre sier han også at «lydprosesseringen er i tråd med Sennheisers rykte for å levere transparente verktøy som ikke går på kompromiss med den originale lyden».

Helt konkret gjør Sennheisers teknologi at lyden oppleves mer tre-dimensjonal enn før med lyd som kommer inn fra forskjellige sider - litt på samme måte som hvis man bruker et surround-anlegg.

Vi var nysgjerrige på den nye romlyden og benket oss derfor ned foran TV-en med et par Bose-hodetelefoner og den nyeste sesongen av «Stranger Things».

Nå har vi ikke gjort en en direkte sammenligning med og uten Ambeo, men lyden opplevdes fullere og mer nyansert enn gjennom vanlig stereo. Det beste er at man ikke trenger å oppgradere hverken hodetelefoner eller avspillingsutstyr, så dette er en gratis forbedring man kan ta full nytte av med en gang.

