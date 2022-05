Horizon Zero Dawn blir Netflix-serie

Sony bekrefter også at Gran Turismo og God of War skal hollywoodifiseres.

PlayStation-tittelen Horizon Zero Dawn skal finne veien til TV-skjermen – på en ny måte.

I den spesielle øvelsen «spill som blir TV-serie eller film» har vi nå fått et par nye kandidater, melder Variety. Den mest spennende nyheten er kanskje at Netflix har plukket opp rettighetene til å gjøre noe gøy med Horizon Zero Dawn – en spillserie som involverer både en postapokalyptisk verden og robotdinosaurer.

Dette skal ha blitt kjent etter at Sony Entertainment-sjef Tony Vinciquerra tok bladet fra munnen under et investormøte.

Han kunne også røpe at racingserien Gran Turismo også var på vei til film eller TV i en eller annen form. Ettersom Gran Turismo i hovedsak er et bilspill uten nevneverdig handling å snakke om, aner vi ikke hva tankene er her. Sony skal for øvrig heller ikke ha røpet noen samarbeidspartner.

Uansett skal både Horizon Zero Dawn og Gran Turismo være i relativt tidlige faser av utviklingen frem mot et fullblods show eller film.

I tillegg til dette skal Sony nå ha bekreftet at Amazon faktisk skal gjøre noe med God of War – som det ble ryktet om i mars måned. Denne gresk-mytologiske spillserien er en av Sony PlayStations store stoltheter, og det skal bli spennende å se hva TV-kverna kan få ut av dette.

Viktig trend

Netflix skal ha hatt stor suksess med The Witcher.

Gaming har med tiden gått fra noe som har skjedd i halvmørket på gutterommet til noe «alle» driver med, og over de siste årene har vi derfor sett en økende trend med at spillunivers har blitt hentet over fra harddisken og ut på TV-skjermer og lerret.

Gode eksempler på dette har vi for eksempel i The Witcher og fjorårets braksuksess Arcane: League of Legends. Ellers har vi nylig fått en TV-serie basert på Microsofts Halo-spill.

I tillegg er det nok mange som venter utålmodig på The Last of Us – også basert på PlayStation-spill – som skal komme på HBO til neste år.

Ellers er nok dette på ingen måte det siste vi får høre om at Hollywood og kompani snapper opp gode ideer fra noen av de mange spilluniversene som finnes. For oss gjenstår bare å krysse fingrene og håpe at den gjengen ikke gjør noe katastrofalt ut av det.

