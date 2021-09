Skal ha utviklet elbilbatterier som lades på kun ti minutter

Bildet skal vise 4680-batterier fra StoreDot.

Med ujevne mellomrom hører vi om store gjennombrudd i batteriteknologi. «Om noen få år», fortelles det, vil vi kunne lade batteriet på null komma niks. Men etter at årene har kommet og gått, venter vi stadig gjerne i timevis for å få nok strøm inn i alle våre elektroniske dingser.

Samtidig er det åpenbart at batteriteknologien har tatt noen kraftige steg i riktig retning, blant annet takket være et stadig økende fokus på problemet med lading av elbiler. For mens en vanlig fossilbil kan fylle tanken på et lite minutt, kan det gå timer dersom vi prøver det samme med en elbil.

Teslas 4680-batteri ble først presentert på selskapets «Battery Day» i 2020.

Men her skjer det altså ting, og nå hevder det israelske batteriselskapet StoreDot at de har utviklet et 4680-batteri som kan lades opp på kun ti minutter. 4680 beskriver batteristørrelsen i millimeter, altså er hver celle 46 millimeter i diameter og 80 millimeter lang.

Dette er for øvrig den størrelsen Tesla er så begeistret for, og som de selv introduserte på markedet i fjor. Planen er at denne størrelsen etter hvert skal benyttes i selskapets nyere biler.

Ifølge StoreDot har teknologien som tillater slik hurtig opplading blitt utviklet over tre år og inkluderer fem patenter. Det de hovedsaklig skal ha gjort, er å bytte ut den tradisjonelle grafitten i anoden med halvmetaller – og da især silisium. Dette skal ha hjulpet til med å løse problemer med sikkerhet, spesielt rundt det med at batterier fysisk kan ekspandere, lekke eller bli ødelagte under en svært rask ladeprosess.

Masseproduksjon i 2024?

Men selv om StoreDot nå mener å ha løsningen på ett av de store problemene med å ha elektrisk bil, er typisk nok batteriet fremdeles noen år unna masseproduksjon. Vi vil tro det stadig er en del testing som må gjøres. Uansett er planen å få satt opp en produksjonslinje i Kina og få i gang storskalaproduksjon i løpet av 2024.

Samtidig er historien som nevnt full av lovede og lovende batteriteknologier som det aldri ble noe av, men vi vet jo også at batteriene stadig blir bedre. Dessuten er det jo slik at også Tesla selv har store planer for 4680-batteriene.

Les også Lynraske mobilladere til bilen