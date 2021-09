Philips’ to år gamle toppmodell får endelig en etterfølger

To nye toppmodeller byr på bedre lyd, mer lys og bedre bildebehandling.

OLED 986 blir selskapets nye flaggskip. Philips

Ole Henrik Johansen 31 Aug 2021 14:19

Philips lanserte i dag to nye OLED-TV-er som blir de to nye toppmodellene fra selskapet. De to nye modellene heter OLED 936 og OLED 986.

OLED 936 avløser dagens OLED935 , som var blant de beste TV-ene vi hadde inne til test i 2020.

I tillegg fases OLED 984 ut av sortimentet, etter å ha vært selskapets flaggskip siden 2019. Den erstattes altså av OLED 986.

Tidligere i år ble de første av årets 2021-modeller fra Philips lansert. Da ble det hevet et øyenbryn eller to over at OLED 984 ikke ble erstattet, siden konkurrentene allerede var på banen med nye og bedre teknologi.

Henger seg på «lys-racet»

En av tingene som er nytt på OLED generelt i år, er at LG, som er produsenten bak selve panelet, nå har laget et bedre panel som blant annet kan skilte med langt mer lysstyrke. Vi har allerede sett LG og Sony slippe nye modeller med forbedret lysstyrke, et punkt OLED har hengt litt etter LCD frem til nå.

Denne nye OLED-teknologien er også på plass i Philips’ to nye modeller, som ettersigende skal kunne klemme ut opp mot 1200 nits på det meste. Det vi i så fall si vel innenfor det som kreves for å kunne gjengi HDR-innhold – som oftest er laget med et tak på 1000 nits.

I tillegg vil panelene ha rikelig med farger, skal vi tro informasjonen fra pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Der skrøt Philips av de vil kunne dekke 99 prosent av DCI-fargerommet. Dette er også noe du vil nyte godt av når du ser film med HDR. Skjermen har støtte for HDR10+ adaptive mode, som hjelper deg å stille inne bildet best mulig etter hva du ser på.

Philips har også forbedret sin bildeprossesor, hvor siste og beste versjon seiler under navnet P5 AI Dual Picture Engine. Akkurat hvor god denne er sammenlignet med konkurrentenes varianter, må vi komme tilbake til når modellene finner veien til testlabben.

PS: De to nye modellene kommer naturligvis med Ambilight-teknologien, som er en av særpregene som Philips er alene om å levere. Vi har imidlertid testet lysstripene fra Philips Hue , som kan gi deg en lignende opplevelse på de aller fleste TV-er.

OLED 936-modellen kommer i tre ulike størrelser, 48, 55 og 65 tommer, mens OLED 986 kun leveres som 65 tommer. Prisene er ennå ikke kjent.

Slik ser OLED 936 ut. Philips

Fokus på spill

OLED er mest kjent for å være en teknologi som mange filmelskere liker å sette pris på. Spesielt i mørke rom. Men spesielt etter at de nyeste konsollene til Microsoft og Sony kom på markedet, har kravet til at skjermen skal takle å spilles på også blitt et fokus.

Og her henger Philips med i svingene. De to skjermene kommer med HDMI 2.1 (på to av portene), som betyr at du får en tilkobling der du kan bruke alt av siste skrik innen gaming. Som for eksempel ALLM, VRR, FreeSync Premium og G-Sync for å nevne noe. De er alle funksjoner som bidrar til bedre bildeflyt, samtidig som grafikken ikke blir full av feil eller mangler.

Under pressentasjonen ble det opplyst at de to modellene vill ha en forsinkelse (latency) på rundt 8 millisekunder. Fordelt på 4 ms for selve panelet og de resterende 4 ms fra selve plattformen.

Skjermene leveres også med en anti-innbrenningsteknologi, som etter alle solemerker ikke skal påvirke hvor rask skjermen er til å spille på. Den skal være kapabel til å ufarliggjøre 95 prosent av alle statiske farene som kan gi innbrenning.

Lyd fortsatt i fokus

Begge de nye modellene fortsetter å ha lyd levert av B&W ombord. OLED936 vil få den fot som ligner mye på den som sitter på dagens OLED935, men ifølge B&W skal elementene være forbedret, og med det ha enda bedre klarhet og oppløsthet enn tidligere.

Foten har flere elementer ombord, hvor blant annet to av disse sender lyden opp mot taket. Også kjent som Dolby Atmos. Det bidrar til at du får lyden servert i enda flere «høyder» når du ser film.

OLED986 på sin side får på papiret et hakk hvassere lydsystem enn lillebror OLED 936. Denne modellen får en relativt stor lydplanke under seg som i består av tre separate systemer plassert i samme hus. Denne løsningen skal gi deg enda bedre lyd enn tidligere.

Begge modellene kommer med den ikoniske diskant-løsningen fra B&W, som er en av de mest kjente kjennetegnene til selskapet.