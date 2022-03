Billeveransene fortsetter å gå treigt: - Mange nybilkjøpere må vente lenge

Hyundai Ioniq 5 var Norges mest registrerte bil i februar. Men totaltallet var lavt.

– Leverings- og produksjonsutfordringer for mange bilprodusenter gir hodebry for importører og bilforhandlere i Norge, og mange nybilkjøpere må vente lenge på sin nye bil. Denne situasjonen preger derfor antall nybilregistreringer så langt i år.

Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken i sin pressemelding om registreringstallene for nye biler i februar. 8147 nye personbiler ble registrert i løpet av måneden, noe som var en nedgang på 23,8 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Registreringstallene fortsetter dermed å være svake, etter at januarmåneden var den svakeste siden 2009.

– Et av hovedproblemene nå, er rett og slett at veldig mange som har bestilt eller kjøpt ny bil, fortsatt venter på å få den utlevert. For først må bilene komme til Norge. Mangel på halvledere, såkalte chips, til bilproduksjonen har skapt problemer - og i tillegg kommer utfordringer med å få plass på båttransportene fra produsentland på andre siden av kloden, forklarer OFV.

Nummer to: BMW iX.

Ioniq 5 på topp

Med svake totaltall ble også tallene for enkeltmodeller ganske moderate. Den mest registrerte bilen i februar ble Hyundai Ioniq 5, med 454 biler, tett fulgt av BMX iX på andreplass med 425. Den eneste bilen på topp 20-lista som ikke var en elbil er - nærmest som vanlig - Toyotas RAV4, som med 325 biler inntok en åttendeplass.

Litt lenger ned på lista ser vi også at enkelte nye bilmodeller for alvor har begynt å komme til Norge. Store Hongqi E-HS9 med 205 eksemplarer på en tolvteplass, for eksempel, og litt under topp 20 ser vi 97 eksemplarer av nye Xpeng P7 og 49 eksemplarer av nye MG Marvel R, for å nevne noen. Sistnevnte er aller første gang vi ser på norske registreringslister.

Februar 2022 Januar-februar Hyundai Ioniq 5 454 931 BMW iX 425 869 Audi Q4 e-tron 388 1031 Polestar 2 387 648 Skoda Enyaq 357 746 Ford Mustang Mach-E 353 709 Toyota RAV4 325 596 Audi e-tron 323 602 Nissan Leaf 215 446 Volkswagen ID.4/ID.4 GTX 212 601 Mercedes-Benz EQC 210 394 Hongqi E-HS9 205 380 Kia e-Soul 190 282 Kia EV6 190 546 Volvo C40 185 355 Porsche Taycan 180 361 Volvo XC40 167 243 Kia e-Niro 160 313 Mercedes-Benz EQA 129 318 Hyundai Kona electric 124 276

Elbilandelen var på 75,6 prosent, altså var like over tre av fire nyregistreringer helelektriske. Det var en liten nedgang fra voldsomme 83,7 prosent i januar, men langt over februar i fjor, som hadde en elbilandel på 47,5 prosent og var fjorårets «svakeste» elbilmåned.

Rene bensin- og dieselbiler hadde totalt 9,4 prosent markedsandel i februar, mens resten, altså ganske nøyaktig 15 prosent, var ulike former for hybrider.

– Ikke kunder vi mangler

– Det er jo sånn at det er jo ikke kunder vi mangler, det er biler. Det er den ekstraordinære leveringssituasjonen som gjør at det nå er få nyregistreringer, men vi forventer at det vil ta seg opp. Den globale chipmangelen rammer bilindustrien hardt, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes landsforening, til OFV.

Krag sier at foreningen forventer leveringssituasjonen vil være krevende i første halvår, at det vil være en viss bedring i andre halvår og så en normalsituasjon fra 2023.

Hun påpeker imidlertid at en eventuell innføring av moms ved årsskiftet kan gi et rush av nordmenn som vil forsøke å sikre seg en elbil før den tid, og at det kan gi ekstra press på leveransene.

Debuterer: MG Marvel R.

Audi størst

Det største merket både i februar (766) og så langt i år (1718) er Audi, med Hyundai og Toyota på de neste plassene. Fjorårets største merke i Norge, Tesla, har knapt levert ut biler i januar og februar, men Tesla pleier å ha sine beste måneder i slutten av hvert kvartal, så der kan man nok forvente at mars blir betydelig bedre. 66 nye Teslaer er blitt registrert så langt i år.

– En sjettedel av året har allerede gått, og det kan umiddelbart se ut til at det blir vel mye å ta igjen for å kunne strekke seg mot fjorårets registreringsrekord. Samtidig vet vi at det kun skal en båtlast eller to til før vi ser store svingninger i registreringsstatistikken. Så her kan bildet raskt endre seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en melding.

– Når det ikke kommer båter med nye biler og det samtidig er få på lager som kan leveres ut til ventende kunder, så er det med på å forklare nedgangen i registreringstallet. Vi vet også av erfaring at det mot slutten av året gjerne blir god fart i registreringstakten. Derfor er det alt for tidlig å si noe bestemt om året som helhet, sier han.