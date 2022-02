Hyundai oppgraderer Ioniq 5 med større batteri

Hyundai Ioniq 5 får større batteri og et par andre oppgraderinger i 2023-modellen.

En litt underlig forskjell på de to søstermodellene Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 har vært at de har kommet med ulike batteripakker, hvorav Kia-en har nytt godt av et litt større batteri.

Det gjør Hyundai noe med, når de nå bytter til «Kia-pakken» i 2023-modellen av Ioniq 5. Mer konkret betyr det en økning fra 72,6 til 77,4 kilowattimer, rundt 6,6 prosent.

Cirka 30 kilometer ekstra

Hyundai oppgir foreløpig ikke offisiell rekkevidde for den nye modellen.

Dagens modeller har henholdsvis 481 kilometer for den bakhjulsdrevne varianten og 460 kilometer for den firehjulsdrevne, så vi kan kanskje estimere oss frem til at de nye tallene blir cirka 510 og 490 kilometer – fortsatt litt kortere enn den hakket mer strømlinjeformede Kia EV6 (528/506 km), men litt nærmere enn før.

77,4 kilowattimer bringer også Ioniq 5 opp på nivå med biler som Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4 hva gjelder batteristørrelse. Om våre rekkeviddeanslag slår til, vil Ioniq 5 og ID. 4 også ha omtrent eksakt samme WLTP-rekkevidde, ettersom ID. 4 har cirka 510 kilometer, mens ID.4 GTX har 478 kilometer.

2023-modellen av Ioniq 5 kan fås med digitale speil både utvendig og innvendig.

Ny demping, nye speil

Andre oppgraderinger på 2023-modellen inkluderer bedre fjæring gjennom det Hyundai kaller Smart Frequency Dampers, som skal gi bedre respons både på for- og bakakselen og øke kjørekomforten.

Bilen blir mulig å få med kamerabaserte speil både innvendig og utvendig, blant annet med et digitalt bakspeil som baserer seg på informasjon fra et kamera i hekken og digitale utvendige speil (slik også Audi e-tron kan fås med). De digitale utvendige speilene har allerede vært tilgjengelige i Korea, men blir nå også mulig å få i Europa. De skal dessuten gi lavere luftmotstand, som også vil kunne bedre rekkevidden noe.

Nytt er også automatisk forvarming av batteriet ved navigering mot en hurtigladestasjon. Det er en funksjon stadig flere elbiler får, og som skal sørge for at batteriet holder optimal temperatur for lading når du ankommer. Det skal gi raskere lading, spesielt i kaldt vær, og er også en funksjon EV6 allerede har.

Den nye versjonen av Ioniq 5 blir tilgjengelig i Europa i andre halvår i år, opplyser Hyundai. Dagens Ioniq 5 selges kun i utstyrsnivå Premium, og starter på cirka 485.000 kroner.

EV6 er for øvrig også mulig å få med et mindre batteri på 58 kilowattimer. Det er foreløpig ikke i salg på Ioniq 5 i Norge.