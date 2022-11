Musk skrudde av Twitter-funksjon. Plutselig fikk ikke brukere logget inn

Kamera PHILIP PACHECO / AFP

Det er nokså sjelden man kan observere en tjeneste prøve og feile ulike større tiltak på rad og rekke, men det kan virke som det er det som foregår hos Twitter for tiden, under rakettriking Elon Musks ledelse.

I går annonserte Musk på den samme tjenesten at han kom til å skru av såkalte «mikrotjenester» fordi bare 20 prosent av dem skal være nødvendige for at Twitter skal fungere.

Kort tid senere sluttet innlogging med 2-faktor-SMS å fungere, og dermed ble brukere sperret ute av kontoene sine, ifølge Androidauthority.

Utfallet varte kun noen få timer, men ...

Utfallet varte kun et par timer før brukere begynte å få tekstmeldinger igjen, men problemene hang på for mange brukere. I tillegg var det flere som hadde prøvd å logge inn så mange ganger at tjenesten ikke ville sende flere SMS - til tross for at ingen loginmeldinger hadde nådd frem til brukeren i utgangspunktet.

Brukere som logget inn ved hjelp av kodeverktøy så som Google Authenticator skal ha vært uberørt av hendelsen.

Det er uklart om 2-faktor-meldingene faktisk var en del av det som ble aktivt skrudd av av Musk i går, eller om trøbbelet ble forårsaket av andre omstendigheter. Men det kan i så fall synes som om det er blant de 20 prosentene som kreves for at tjenesten skal virke.

Turbulente tider

Twitter har i ukene siden Elon Musk tok over vært gjennom en berg-og-dalbane bestående av alt fra oppsigelser av halve staben og en voldsom oppgang i hatprat til at gud og hvermann har byttet navn til Elon Musk, noe Twitter-eieren ikke har vært spesielt fornøyd med.

Han planlegger nå å kreve at parodikontoer merkes tydelig på tjenesten for at de skal få bli værende.

All turbulensen til tross mener nysjefen, som også er bilselger, at Twitter føles stadig mer levende.