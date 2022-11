Se opp for Black Week-svindel

Svindlerne utnytter ukens kaos.

Kamera Johansen, Erik

Black Friday – eller egentlig hele perioden som nå går under betegnelsen «Black Week» – er full av muligheter. Både for oss forbrukere til å gjøre et og annet kupp, og for en del butikker til å tjene inn julebonusen.

Med såpass mye penger i omløp er heller ikke så merkelig at også visse uærlige individer benytter sjansen. For hos mange av oss sitter plastkortet litt løsere nå enn til vanlig, og i vår iver etter å sikre oss akkurat det tilbudet kan det gå litt fort i svingene – i hvert fall når vi handler på impuls over nettet.

I tillegg til at vi kan ende opp med ting vi absolutt ikke trenger, er det også en risiko for å bli regelrett lurt eller svindlet.

Se opp for falske nettbutikker

– Ofte handles det fra telefonen mens vi holder på med andre ting, og da kan det være vanskelig å oppdage en feilskrevet URL som leder inn til en falsk nettbutikk på en liten mobilskjerm. Havner du på en falsk nettside eller nettbutikk, kan de personlige opplysningene snappes opp av en ID-tyv for videresalg på det mørke nettet. Eventuelt beholder tyven opplysningene for å kjøpe varer i ditt navn, advarer Cato Evensen, administrerende direktør i Norge og Island for Palo Alto Networks.

En falsk nettbutikk ligner på en helt vanlig, legitim butikk. Poenget er at du skal tro du surfer rundt og handler på en vanlig nettbutikk, men dersom du bestiller noe derfra kan du ikke forvente å få noe annet enn regninger.

Å havne på en slik falsk nettside trenger ikke være vanskeligere enn å følge en annonse fra en nettside eller en lenke du følger fra et innlegg på sosiale medier.

Unngå denne Black Friday-fellen

Vær forsiktig med lenker

«Phishing» er ifølge Evensen en av de vanligste metodene for svindel i disse tider. Målet er det samme, altså å få tak i brukernavn, passord og kredittkortinformasjon. Men taktikken er mer direkte. I stedet for å håpe at du snubler innom en falsk nettside, kan du få en «personlig» e-post eller til og med SMS som ser ut til å være fra noen du stoler på.

Dette kan for eksempel være en kjent bank eller stor nettbutikk du trolig har handlet hos tidligere. Meldingen du får vil «fiske» etter din interesse og handlingsvilje – som regel ved å hevde at du går glipp av penger eller en gave (alle vil jo ha en ny iPhone) hvis du ikke følger lenken. Den vil i så fall ta deg til en nettside som prøver å lure data fra deg – akkurat som en falsk nettbutikk eller bank.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

En annen kjent phishingvariant går på problemer med forsendelsen. For jo, det er mange som bestiller ting og tang i disse tider, og det kan være vanskelig å helt holde oversikten. Men du vil jo ikke at bestillingen skal kanselleres eller gå i retur, så da er det fort gjort å glemme seg og klikke på lenken i e-posten når det ser ut som den kommer fra en legitim kilde.

Hold deg til kjente butikker

Et av de beste rådene rundt akkurat Black Week er å i så stor grad som mulig holde deg til de nettbutikkene du kjenner fra før. Som regel er det også de store og kjente aktørene som kan forhandle seg til de beste prisene og dessuten klarer seg med de laveste marginene.

– Ser du et tilbud som er ekstremt billig, så spør deg selv om hvorfor noen vil selge det så billig når det koster det dobbelte til vanlig? Er du i det minste tvil om en nettbutikk er ekte, bør du aldri bestille varer der, mener Evensen.

Forbrukerrådet er enig i at man skal være skeptisk til ukjente nettbutikker.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet. Kamera Forbrukerrådet

– Finner du ingen kontaktinformasjon til selskapet utenom et kontaktskjema bør du være kritisk. Har du hørt om butikken før? Ta også en nøye titt på produktbeskrivelsen, billedteksten og eventuelle brukeranmeldelser, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket, og fortsetter:

– Om tekstene åpenbart er traktert gjennom en oversettelsesrobot og er full av feil er sjansen stor for at varen du er i ferd med å bestille også er det.

Her er Forbrukerrådets liste over useriøse nettbutikker.

Sjekk pristjenester først

Et tips fra oss i Tek.no-redaksjonen er å bruke prissammenligningstjenester som Prisguiden eller Prisjakt hvis du vet akkurat hva du skal ha. Da får du mest trolig den aller beste prisen akkurat nå, og du kan dessuten sjekke produktets prishistorikk om du er usikker på om det faktisk er et godt kjøp. Som bonus vet du at du ikke havner på en falsk nettside når du følger kjøpslenken.

Med unntak av dette bør du som nevnt være litt varsom med å følge lenker som leder til nettbutikker, spesielt slike som spres via e-post, meldinger eller sosiale medier. Det tryggeste vil være å selv oppsøke den aktuelle butikken. Samtidig er det mange som har sagt seg villig til å få slikt som prisvarsling og helt legitime tilbud på e-post og SMS også, så alle lenker er ikke nødvendigvis fy fy – bare sjekk at det er fra noen du faktisk har sagt ja til.

For slikt som status rundt pakker og forsendelser er det veldig greit å bare bruke de offisielle appene til aktører som Posten og PostNord. Der skal du kunne finne all informasjonen du trenger.

Kreditt eller ikke?

En annen ting som gjør det vanskeligere for svindlere er å konsekvent handle med kredittkort. Da ligger kredittkortselskapet som et ekstra beskyttende lag mellom dine penger og mottageren. Dette kan være smart dersom det er din første handel hos en mindre kjent nettbutikk.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Også Forbrukerrådet anbefaler at man benytter seg av betaling med kort.

– Med kort følger det med en rettighet som heter kortreklamasjon. Det betyr at dersom du kjøper noe på nett som ikke ankommer, eller som er i dårlig stand, kan du få pengene tilbake av banken. Derfor anbefaler vi direkte kortbetaling over andre typer betalingsløsninger, forteller Inger Lise Blyverket.

Visa og MasterCard praktiserer de samme rettighetene enten man bruker debetkort eller kredittkort, men prosessen er mer komplisert med førstnevnte. Derfor er kredittkort strengt tatt bedre.

Siden leveringstidene ofte øker og pakkeleveransene gjerne går saktere i tillegg, frister det dessuten å bruke andre former for avdragsfri kreditt når du kan. Da slipper du jo å bla opp før du mottar varene og vel så det. Men husk at moroa til slutt skal betales. Dersom du velger å bruke kredittkort og lignende løsninger er det viktig å ha stålkontroll på økonomien.

Ellers er veien kort til dyre forbrukslån og en særdeles dårlig start på 2023 – som jo slett ikke er poenget. Greia med Black Friday er jo at du skal spare penger, ikke havne i Luksusfellen.