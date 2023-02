Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Oppdatering gjør Google Foto ubrukelig

Ikke oppdater iPhone og iPad om du bruker appen.

Google Foto. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Googles bildegalleri-app, «Foto» har sluttet å fungere for mange iPhone- og iPad-brukere. Problemene startet mandag kveld, etter at Apple la ut en ny oppdatering til disse enhetene.

Flere brukere, og nettsteder som The Verge, rapporterer at den kjente bildeappen ikke vil åpnes om du har installert iOS 16.3.1, som oppdateringen heter.

Google har bekreftet problemet og at de jobber med en løsning:

Da vi forsøkte å åpne Foto-appen på vår oppdaterte iPhone, fungerte den fint, så problemet gjelder tydeligvis ikke alle.

Apples oppdateringer kan som kjent installere seg automatisk over natten. Om du bruker Google Foto og Apple-dingsen din allerede har oppdatert seg, må du vente til Apple eller Google har fikset problemet før du kan få tilbake tilgang til bildene dine. Forhåpentligvis kan problemet fikses raskt fra Googles side («server side») uten at det er nødvendig for deg å oppdatere appen.

Du kan se hvilken versjon av iOS du har ved å gå til «Innstillinger», «Generelt» og «Om».

Dersom du bruker appen, og enhetene dine ikke har oppdatert seg enda, kan det være en god idé å midlertidig slå av automatisk oppdatering for både iPhone og iPad.

Det kan du gjøre ved å gå til «Innstillinger», «Generelt», «Oppdatering» og «Oppdatere automatisk».

Bare husk å slå på funksjonen igjen etter at problemene er løst, da det oftest er en fordel å ha en helt oppdatert telefon av sikkerhetshensyn.

Alternativ til Bilder-appen

For de som ikke er så kjent med Google Foto er det et alternativ til Apples egen Bilder-app. Enkelte bruker Google Foto fordi det er en rimelig løsning for å sikkerhetskopiere bildene dine, eller se bilder du ikke har plass til lokalt på telefonen.

Google Foto. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den problematiske iOS 16.3.1-oppdateringen kom for øvrig fordi Apple har funnet flere feil og sikkerhetsutfordringer etter at den større iOS 16.3 ble sluppet for et par uker siden.

Apple skal blant annet ha rettet en feil som hindret at iCloud-innstillinger ble oppdatert eller ble vist feil. I tillegg skal en feil der Siri ikke fungerte sammen med stemmekommandoer for Hvor er-appen ha blitt fikset, og Apple skal ha justert funksjonen for automatisk registrering av ulykker for iPhone 14-brukere.

Oppdatert kl. 10.01: I en tidligere versjon av saken skrev vi at Google lot deg sikkerhetskopiere bilder i lavere oppløsning uten at det brukte av datakvoten din på Google-kontoen. Dette stemmer ikke lenger.

