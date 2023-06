Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå er det slutt for den opprinnelige Chromecast

1. generasjonen av Google Chromecast minner om en USB-minnepenn. Kamera Google

Hannah Alvestad 1. juni 2023, 09:30 Lagre Lagre artikkel

Google støtter ikke lenger den første Chromecasten, som ble gitt ut i 2013. Selv har selskapet oppgitt informasjonen som et notat under spørsmål på hjelpesiden deres.

– Støtte for Chromecast (1. generasjon) har tatt slutt, som betyr at disse enheten ikke lenger vil motta programvare- eller sikkerhetsoppdateringer, og Google tilbyr ikke teknisk hjelp på dem. Brukere kan oppleve en degradering i ytelse.

Ettersom Google ikke annonserer at enhetene ikke vil fungere, kan det tolkes som at de første Chromecastene vil fungere en stund til. Mest sannsynlig vil de stadig bli svakere etterhvert som oppdateringer kommer til Chromecast-systemet, frem til de slutter å fungere helt.

Kutten ble varslet allerede i slutten av april.

Slik ser den nyeste versjonen av Googles Chromecast ut. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Chromecast er en enhet som kobles til TV med HDMI, og gjør det mulig å strømme innhold fra en smarttelefon, et nettbrett eller en PC. Den aller første Chromecasten er liten, og ligner litt på en USB-minnepenn, mens de nyere versjonene er runde og litt større.

Google har ikke oppdatert den første Chromecasten hyppig: den nyligste oppdateringen kom i november 2022. Før den var det tre år siden sist, ifølge 9to5Google.

Den nyeste Chromecasten kommer med en fjernkontroll og tilgang til Google TV, som minner om funksjonene som kommer med Apples Apple TV-boks. På denne måten kan du droppe mellomleddet som er en smarttelefon og lignende, og få tilgang til streamingapper direkte i Chromecasten.

Det finnes to versjoner, en med 4K-oppløsning, og en som «kun» har HD-oppløsning. I dag ligger prisene på rundt 450 kroner for HD-versjonen og litt over 700 kroner for 4K-versjonen. Til sammenligning starter Apple TV på en pris på 1800 kroner.

