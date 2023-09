Dette vet vi om iPhones nye USB-C-kontakt

Årets iPhoner er de første mobilene fra Apple som vil by på en USB-C-kontakt på undersiden, i stedet for Apples egne lightningkontakt.

Den største og mest åpenbare konsekvensen er at alle små dingser fremover vil bruke samme ladekontakt, slik at du kan bruke samme ladekabel for mobilen, hodetelefoner, nettbrett, mobil og PC. Men USB-C-porten i de nye iPhonene har også et par andre fordeler du kanskje ikke har tenkt over.

Nå melder MacRumors at spesifikasjonene for USB-C-porten på de nye iPhonene er avslørt. Der kan vi blant annet se at de nye iPhonene kan by på en solid mengde strømeffekt ut. Altså for å lade eller gi strøm til ting du kobler til.

For å sammenligne - den nye porten byr på opptil 4,5 Watt, i forhold til 0,3W fra Lightningstandarden.

Apple nevnte allerede i presentasjonen forrige uke at du kan bruke de nye iphonene for å lade Airpods og Apple Watch, men større ting kan også trolig kunne drives via den lille kontakten.

Det er for øvrig også bekreftet at USB-C-porten Apple har benyttet seg er helt «standard», så ryktene som gikk at Apple ville legge inn noen form for begrensning for å forhindre tredjepartskabler og ladere var heldigvis ikke korrekte. Her vil alle slags USB-C-kabler fungere.

Koble til skjermer og harddisker

Både vanlige iPhone 15 og den dyrere iPhone 15 Pro har en USB-C-kontakt, men bare Pro-modellene har støtte for å sende mye data. Pro-modellene har nemlig USB 3.2 Gen 2, som vil si at de kan sende opptil 10 Gigabit med data i sekundet. De vanlige iPhonene er begrenset til USB 2-hastigheter, som vil si 480 Mbps (0,48 Gbps).

Med hastigheter som dette kan Pro-modellene for eksempel lagre videoopptak fortløpende i opptil 4K 60 fps til en tilkoblet lagringsenhet, for deg som skulle ønske å bruke mobilen som et filmkamera.

Alle iPhonene skal ha støtte for å koble til en ekstern 4K-skjerm også, hvor innholdet på skjermen blir speilet.

Merk at den medfølgende USB-C-kabelen i esken til de nye iPhonene bare har støtte for USB 2-hastigheter, altså 480 mbps, så hvis du vil overføre mer data enn dette vil du måtte kjøpe en ny kabel. Men for lading av andre dingser, og iPhonen selv naturligvis, vil kabelen fungere fint.

Oppdatert 18. september 2023, 14:27