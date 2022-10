Mange av de beste TV-ene på markedet kan bli forbudt fra 1. mars

– Hvis det skjer: Ikke mer 8K.

TV-er med 8K-oppløsning bruker betydelig mer strøm enn 4K-TV-er.

Alle 8K-TV-er og noen 4K-modeller kan bli forbudt på det europeiske markedet fra og med 1. mars 2023.

Da trer EUs nye krav til energieffektivitet inn, og de er satt såpass strengt at mange av de heftigste TV-ene på markedet i dag vil være langt utenfor.

– Hvis det skjer: Ikke mer 8K, sier produktutviklingssjef Marek Maciejewski i TV-produsenten TCL til FlatpanelsHD.

8K henviser altså til oppløsningen på panelet, som stort sett er 7680 x 4320 piksler på det som kalles 8K. En 4K-TV har vanligvis en oppløsning på 3840 x 2160 piksler.

I en 8K-TV er de lysgjennomførende delene av pikselen mindre enn i en 4K-TV, mens de sorte delene rundt er like store på grunn av produksjonsprosessene som brukes. Dermed må det kraftigere baklys til for å få samme lysstyrke på skjermen.

Det samme budskapet som TCL-sjefen kommer lederen i 8K Association, Chris Kinnock, med i et blogginnlegg. Han forklarer at 8K-paneler generelt bruker mer strøm fordi pikslene er mindre, men rommet mellom pikslene (som er svart) er like stort som på 4K-skjermer. Derfor kreves det sterkere baklys for å gi samme opplevd lysstyrke på skjermen.

I tillegg er gjerne forventningene til slike dyre TV-er at de skal være svært lyssterke, som også bidrar til å dra opp strømforbruket, og bildeprosesseringen for 8K er mer ressursintensiv og dermed mer strømkrevende enn for lavere oppløsninger.

Fjerner unntak

Tidligere hadde 8K- og microLED-TV-er et unntak i EU-reglene, som sist ble oppdatert 1. mars 2021, og også OLED hadde et lite fratrekk i forbruket. Fra og med 1. mars 2023 vil reglene for energieffektivitet bli strammet inn, i tillegg til at unntakene fjernes. Flere har kritisert EU-reglene for at kravene er satt likt for 8K- og 4K-TV-er - en såkalt EEIMax på 0,90.

Reglene strammes inn fra og med 1. mars, og unntaket for 8K og microLED fjernes.

FlatpanelsHD har regnet ut hva det betyr i maksimalt strømforbruk for TV-er med minst 4K-oppløsning i ulike størrelser. En 48-tommer vil eksempelvis maksimalt kunne bruke 66 watt, en 65-tommer 112 watt og en 75-tommer 141 watt. Tallene beregnes i SDR-modus med et vanlig «kringkastet» TV-signal.

Samsungs heftigste 8K-modell i 2022, QN900B, har i 75-tommers-versjon et snittforbruk på 303 watt i vanlig modus (og 521 watt i HDR-modus) - altså mer enn det dobbelte av hva reguleringene krever. For TCLs x925 i samme størrelse er tallene henholdsvis 365 og 405 watt.

– Vilkårlig satt

Som nevnt er det også en god del 4K-modeller som er over grensene. Samsungs OLED-TV S95B i 65-tommers-versjon, som er den siste TV-en vi testet her på Tek, har et oppgitt strømforbruk på 140/252 watt - hvor grensa altså er 112.

LGs G2-OLED i 65-tommer er på sin side langt under med 95 watt, mens årets versjon av populære Samsung «The Frame» ligger akkurat på grensa med sine 141 watt i 75-tommers-versjon. De fleste TV-er i dag ligger allerede på ett av de to dårligste energinivåene, som er F og G.

– Vi har bekreftet at ingen nåværende 8K-TV-er kan møte dette nivået til energieffektivet, og vil derfor bli forbudt å selge på EU-markedet, skriver Kinnock i 8K Association i innlegget.

Selv en del 4K-TV-er kan ligge dårlig an om ikke produsentene gjør noe med strømforbruket. Her Samsungs første OLED, S95B.

De sier at reglene tidligere var fornuftige og satt på bakgrunn av statistikk og solide vitenskapelige metoder, og at de skilte mellom ulike typer panelteknologier.

– Den samme tilnærmingen var ikke mulig for skjermer over UHD (4K) og for microLED-paneler, siden de ikke dukket opp i markedet før etter at reguleringen var utviklet. Som et resultat, ser det ut som om at grensene for 8K og microLED er vilkårlig satt basert på ytelsen til 4K-skjermer, skriver Kinnock.

Foreningen hans etterlyser et møte med lovkomitéen i EU for å legge frem sine argumenter. Mye arbeid pågår i TV-bransjen for å redusere strømforbruket fra 8K-TV-er, påpeker han, men de tar tid å utvikle og få til å passe i eksisterende produksjonsfasiliteter.

Samsung: - For tidlig

Vi har også vært i kontakt med Samsung i Norge, men de sier det er litt tidlig å spekulere i hva som kommer til å skje og hvordan eventuelle nye krav vil kunne slå inn på neste års portefølje. Budskapet er imidlertid at dette er et tema hele bransjen er opptatt av.

Det må også sies at 8K frem til nå har kommet med et ganske betydelig påslag i pris versus sammenliknbare 4K-modeller. Samsungs rimeligste 2022-modell koster i skrivende stund 38.000 kroner, selv om prisene på årets TV-modeller gjerne har en tendens til å synke betraktelig rundt Black Friday.

8K Association påpeker at det å forby salget av disse TV-ene i Europa også vil påvirke utviklingen av TV-er fremover.

– Ny teknologi må introduseres til høyere priser for å ta igjen investeringene som må til for å oppnå disse forbedrede resultatene, fortsette utviklingen (inkludert å senke strømforbruket) og senke kostnadene. Denne syklusen betyr at disse forbedringene etter hvert vil spre seg nedover i produktporteføljen og bli standard over tid. Denne reguleringen er ikke hjelpsom for en slik syklus, skriver Kinnock.