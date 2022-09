Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Bose lanserer nye ørepropper med «verdens beste støyreduksjon»

Nye QuietComfort Earbuds II er blitt betydelig mindre og har fått enda bedre støydemping, ifølge Bose.

Boses QuietComfort Earbuds hadde meget god støydemping og rimelig god lyd, men var veldig store og ukledelige. Nå slipper Bose QuietComfort Earbuds II, med det de selv hevder skal være verdens beste støyreduksjon uansett hodetelefoner.

Versjon to har dessuten blitt en tredel mindre enn tidligere, og ser i alle fall ifølge Boses bilder ut til å være langt mindre prangende enn den første utgaven var - selv om de fortsatt langt fra er blant de mest kompakte øreproppene.

Bose QuietComfort Earbuds II.

Tilpasser lyd og demping

Bose fremhever også en ny funksjon kalt CustomTune, som spiller av en tone hver gang du plasserer øreproppene i øret og måler ørets «akustiske respons». Dette brukes så til å skreddersy både lyden og støydempingen til akkurat dine ører, og prosessen skal ta under et halvt sekund.

CustomTune skal også tilpasse omgivelsesmodusen i øreproppene slik at det skal høres så naturlig ut som mulig. Akkurat som Apple lanserte på sine nye AirPods Pro onsdag denne uken har også QC Earbuds II en omgivelsesmodus som skal være i stand til å dempe plutselige skarpe og høye lyder for å unngå at du får ubehagelige overraskelser. Totalt har de fire mikrofoner per ørepropp - tre utvendig og en innvendig.

Vingene som hjalp til å med å holde den første generasjonen på plass er borte, og i stedet erstattet av en mindre silikonfinne (Bose kaller den «stabilitetsbånd»). Til gjengjeld er kombinasjonen av finne og silikontupp nå delt i to, så du kan velge ulike størrelser.

Tidligere satt vinge og tupp fast i hverandre, så om du trengte en liten vinge og en stor tupp kunne du få problemer med passformen. Tre størrelser av hver følger med, og Bose-appen tilbyr også en test som sikrer at du har god forsegling og bruker riktig tupp.

Seks timers batteri

Batteritiden er oppgitt til seks timer på en lading, og etuiet gir tre ekstra oppladinger, så total batteritid er omtrent 24 timer. Også det er på nivå med nye AirPods Pro, men det finnes også konkurrenter som gir opptil ti timer på en lading - for eksempel JBLs Live Pro 2. En time i etuiet skal være nok til å fullade proppene, som er raskere enn de fleste andre ørepropper.

Bose QuietComfort Earbuds II vil koste 2999 kroner, og blir tilgjengelig fra og med 29. september. Vi kommer selvfølgelig tilbake med test så fort vi har fått inn et testprodukt.

Bose QuietComfort Earbuds II annonse Sjekk prisen