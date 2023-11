Allente med nytt strømmetilbud

Allente, selskapet som ble til da Canal Digital og Viasat ble slått sammen for to år siden, gjør om på strømmetilbudet sitt på bakgrunn av en større forbrukerundersøkelse. Nå skal de gi kundene mer fleksibilitet, uttaler de.

Undersøkelsen deres skal ha vist at kundene i større grad ønsker fleksibilitet. Som svar på dette gjør Allente det mulig for brukerne å forandre innholdet i abonnementet fra måned til måned.

Kommersiell direktør i Allente, Mahmoud Mustapha, forklarer at mye av grunnen til at de nå forandrer på strømmetjenestetilbudene sine, er at måten vi konsumerer innhold stadig er i endring.

Kommersiell direktør i Allente, Mahmoud Mustapha Kamera Allente

– Måten folk konsumerer innhold endrer seg raskt og hele tiden. Dette stiller krav til oss som underholdningsleverandør.

Slik blir de nye pakkene

Allente Stream Basic

For 399 kroner per måned får du norske lineære TV-kanaler, samt strømmetjenestene Viaplay Film &; Series og TV2 Play Basis.

Allente Stream Flex 2

For 499 kroner i måneden får du det samme som i «Basic»-pakken, med tillegg av strømmetjenester og/eller en pakke ekstra TV-kanaler). Dette skal du kunne velge forskjellig fra måned til måned.

Allente Stream Flex 4

For 599 kroner i måneden får du «Basic»-pakken, samt fire ekstra tilbud - strømmetjenester og/eller en pakke ekstra TV-kanaler. Dette skal du kunne velge forskjellig fra måned til måned. Introduksjonstilbud på 499 kroner i seks måneder.

Pakkene blir tilgjengelig for nye kunder i Norge fra og med desember 2023. Eksisterende kunder vil kunne flytte over til de nye pakkeløsningene i løpet av 2024.

Følger Altibox og T-We

Allente introduserer også Streaming Hub, som er selskapets egen Google TV-strømmedongel, hvilket skal gjøre at du slipper å ha en hel haug med ulike apparater i stuen.

Hos Altibox og T-We må du derimot ha en egen dekoder også om du kun ønsker strømmetjenestene. Men de har i likhet med Allente mulighet for å velge å bytte mellom innhold slik du selv måtte finne det for godt.

Altibox opplyser på sine sider at det gjennom deres Altibox TV stort sett er faste kanaler i tillegg til poenger fra 5 - 100, som man skal kunne bruke på å velge enkeltkanaler og strømmetjenester.

Også T-We opererer med en poengløsning, som lar deg velge hvilke strømmetjenester og TV-kanaler du til enhver tid ønsker å ha inkludert.