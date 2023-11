Røntgenbilder viser hvorfor falske AirPods ikke holder mål

Kamera Lumafield

Vegar Jansen Publisert i går 07:07 Lagre

For den med en iPhone eller annen kompatibel epledings er det lite som kan slå Apple AirPods Pro. Samtidig er det ikke alle som er villige til å betale tre tusen kroner for et par ørepropper. Dette har ført til at det også finnes fullt fungerende etterligninger på markedet.

Men i motsetning til digitale kopier – der innholdet vil være det samme som på originalen – er falske og fysiske kopier bygd opp på en annen og rimeligere måte. Folkene bak satser da på at kjøperen enten ikke aner hvordan originalene høres ut, eller at de ikke bryr seg. For mange er tross alt inntrykket og imaget det viktigste.

Nå har Lumafield – som blant annet har utviklet en CT-skanner for å ta avanserte røntgenbilder – hatt det gøy med å se på forskjellen mellom ekte og falske AirPods.

Resultatet har blitt delt av selskapets Jon Bruner og er vel verdt en kikk.

Det som først og fremst kommer frem er at de falske AirPodsene Lumafield fikk tak i har færre komponenter. Disse er også koblet sammen via ledninger i stedet for kretskort, som er tilfelle hos Apples propper.

Videre påpeker selskapets Jon Bruner at ekte AirPods har flere mikrofoner, som jo må til for å ha fungerende støydemping. Det er ikke tilfelle hos de falske proppene, som dessuten også har mindre batterier.

Røntgenbilder av etuiene, som jo holder ekstra batterikapasitet og kreves når proppene skal lades, viser at disse mangler magneter og heller ikke stiller med samme batterikapasitet som originalen fra Apple.

For å gi etuiene en mer «riktig» tyngde har de derfor heller blitt utstyrt med ekstra vekt i form av metallstenger.

Så ikke bare kan du regne med dårligere lyd og ingen støydemping fra et par falske AirPods Pro, men du må trolig lade dem langt oftere også.

Samtidig peker Bruner på at disse etterligningene faktisk ikke er helt håpløse heller, da de tross alt stadig er mer sofistikerte enn det svært gode ørepropper var for et lite tiår siden.

Hele «serien» av Jon Bruner med CT-skannede AirPods og «AirPods» finner du for øvrig her på X.