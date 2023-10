Google: AI-oppgradert Assistent er på vei

Google Assistent får Bards kunstige intelligens.

Kamera Google

Stein Jarle Olsen Publisert i går 18:16 Lagre

Google Assistent var ikke død. Google varslet under onsdagens lanseringsarrangement at de jobber med å integrere den kunstige intelligensen Bard i Google-assistenten du møter på mobiltelefonen, i smarthøyttaleren eller på smartskjermen.

– Vi synes den digitale assistenten din skal gjøre det enda enklere å gjøre de store og små tingene på gjøremålslisten din - som å planlegge den neste turen din, finne detaljer som er nedgravd i innboksen, lage handleliste for helgeturen eller sende en tekstmelding. Akkurat som en ekte assistent, skriver Google i et blogginnlegg.

Ifølge Google kombinerer den nye Bard-drevne assistenten Bards evne til å «tenke» og å lage ting med den personlige hjelpen du kan få fra dagens Assistent. Den vil også dukke opp i flere tjenester, som i Gmail og Google Docs - akkurat som hos Microsoft.

Microsofts såkalte «Copilot» blir nemlig også integrert i selve Windows, i tillegg til Microsoft-programvare som Word, Excel og Powerpoint.

En ny måte å bruke assistenten

Du skal kunne kommunisere med Bard-assistenten både via tekst, tale og bilder, og den vil dukke opp på Android og iOS først. Ut fra Googles blogginnlegg ser det ut som om assistenten vil være dypere integrert og dermed få flere funksjoner på Android, som jo i og for seg er ganske naturlig.

De bruker et bilde du har tatt av hunden din som eksempel. Her skal du kunne få opp assistent-grensesnittet «over» bildet, og så kan du be assistenten om å skrive en tekst til et innlegg på sosiale medier - komplett med relevante hashtagger.

Kamera Google

Assistant with Bard er foreløpig på eksperimentstadiet, ifølge Google, og foreløpig kun tilgjengelig for testere. Den skal rulles ut til alle i løpet av de neste månedene.