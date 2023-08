Tester ut seil på lasteskip

Målet er å kutte CO₂-utslippene med 30 prosent.

Lasteskipet Pyxis Ocean har nå satt seil på sin første tur mellom Kina og Brasil med ny teknologi ombord.

Med nye, spesiallagde seil er målet å kutte CO₂-utslippene til skipet med opptil 30 prosent, melder blant annet britiske BBC.

Ifølge avisen står skipsfarten bak hele 2,1 prosent av de globale utslippene av CO₂. Og en av løsningene for å redusere dette, kan altså være å gå tilbake til gamle fremdriftsmetoder.

37,5 meter høye seil

Lasteskipet er et prosjekt hvor flere selskaper, der iblant Yara Marine, har gått sammen for å prøve de nye seilene.

I dette tilfellet har seilene en høyde på 37,5 meter, og skal være laget av de samme materialene som du finner på vindturbiner.

Seilene kan da altså slås opp for å hjelpe til med fremdriften når skipet er til sjøs, slik at forbruket av fossilt brennstoff reduseres.

Når båten nærmer seg land og skal legge til, kan seilene legges ned, slik at de ikke blir store vindfang mens skipet ligger til kai.

Systemet har en hovedkropp som måler ti meter i bredden, samt at systemet har to «flapper» som måler fem meter i bredden hver seg. Disse kan justeres uavhengig av hovedkroppen, samtidig som hele seilet også kan roteres.

Skal vi tro informasjonen i videoen til prosjektet, vil disse seilene kunne spare båten for opp mot halvannet tonn med drivstoff hver dag.

Løsningen som nå testes ut skal angivelig kunne ettermonteres på en rekke type skip.

Har fått økt fokus

Sjefen i Cargill Ocean Transportation, Jan Dieleman – som eier skipet som nå er ute på sin testferd – forklarer til BBC at fokuset nå er i ferd med å endre seg også i skipsindustrien.

– Hadde du spurt folk i skipsindustrien om reduksjoner i karbonutslippene for fem seks år siden, ville svaret vært at det er vanskelig, og at det ikke vil skje noe med det første.

Han mener nå at fokuset i er ferd med å snu, og at bransjen er overbevist om at de må gjøre sin del. Men at det fortsatt er utfordrende.

Bransjen ble så sent som i juli i år enige om å kutte utslippene til såkalt «netto null» rundt 2050. En ikke bindende avtale som av mange er omtalt som tannløs.

En av løsningene kan altså være å ta i bruk vinden. Ifølge Stephen Gordon, direktør i det maritime datafirmaet Clarksons Research, har antallet skip som bruker tilsvarende vindteknologi doblet seg de siste 12 månedene.

Likevel skal antallet fraktskip, inkludert nye ordre, være over 100.000 i antallet. Og ut ifra tallene til Gordon, er det under 100 av disse som i dag bruker vindassistert teknologi.

Oppdatert 22. august 2023, 08:50

