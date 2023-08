Venter både dyrere og forsinket iPhone

Oppfølgerne til årets iPhone 14 Pro-modeller kan bli vesentlig dyrere etter både prisøkninger fra Apple og valutajusteringer. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Store endringer i de mest avanserte iPhonene, og vansker med å få tak i deler kan føre til både høyere priser og en forsinket salgsstart for Apples dyreste nye telefoner i høst. Det melder 9to5Mac.

Årets iPhone 15-lansering er forventet å skje 12. september. Som vanlig er det snakk om to «vanlige» iPhoner og to iPhone Pro-modeller.

Det er de dyrere iPhone 15 Pro-variantene som kan få de dårlige nyhetene, hvis antakelsene stemmer.

Ekstremt kamera gir forsinkelse?

9to5Mac melder at iPhone 15 Pro Max kan bli forsinket med en måned fra lansering. Ryktene vil ha det til at telefonen får kraftig speilbasert periskopzoom i tillegg til sine vanlige kamera.

Dette zoomkameraet skal leverandøren Sony ha problemer med å få klart i tide til en salgsstart en uke i etterkant av lanseringen.

Derfor forventes det at de som vil ha den aller gjeveste iPhonen må smøre seg med tålmodighet til midten av oktober, mens de fleste andre vil kunne handle en iPhone 15 en ukes tid etter lanseringen som vanlig.

Apple har utsatt enkeltmodeller fra lanseringer før. Modeller som iPhone X og iPhone 14 Plus kom for eksempel til noe senere enn resten.

Vesentlig dyrere iPhoner?

I tillegg til forsinkelsen melder både 9to5Mac, Bloomberg og Digitimes at disse aller heftigste iPhonene kan stige i pris sammenliknet med fjorårets toppmodeller.

Det er snakk om prisstigninger på mellom 100 og 200 dollar for de to iPhone 15 Pro-utgavene.

Den vanlige Pro-versjonen ventes å starte 100 dollar, eller 1060 kroner, høyere enn fjorårets Pro. Mens Pro Max kan starte så høyt som 200 dollar, 2120 kroner, dyrere enn fjorårsversjonen.

Bloomberg meldte i slutten av juli at Apple ikke forventet salgsendringer basert på hverken prisøkninger eller trøblete økonomi for tiden. Nylig skrev Digitimes likevel at optimismen hos Apple har avtatt, og at de nå forventer færre solgte av sine absolutte toppmodeller.

Slik dannes Apple-spådommer

Prisryktene stammer fra Apples forsyningskjede, altså der mobilprodusenten kjøper delene til telefonen før de setter den sammen. Apple er kjent for å ha det meste av planlagte deler for nye telefoner bestilt lang tid i forveien, sånn at produksjon og lansering går knirkefritt.

Samtidig betyr det årlige spekulasjoner både i hva slags egenskaper og kostnader nye iPhoner kan få. Hvis en type komponent blir helt umulig å få tak i på en tid som passer kan det gi spekulasjoner i om det er Apple som har støvsuget markedet.

På samme måte kan økte kostnader og forsinkelser for deler som forventes brukt i iPhonene bety prisspekulasjoner for de ferdige produktene.

Forvent prisstigninger uansett

Her i Norge er det uansett liten grunn til å bli overrasket om prisen går opp. Selv om den norske kronekursen har stabilisert seg litt i det siste, har den gått ned siden forrige lansering.

I starten av september i fjor lå en dollar omtrent flatt på 10 kroner, mens i år ligger den på 10,62 kroner - 6 prosent høyere.

De fleste dingseprodusenter henter inn denne typen endringer. Gjør de det ikke underveis i livet til dingsene de lager, er lanseringstidspunktet for nye produkter gjerne et opportunt tidspunkt å heve prisene.

Vesentlige oppgraderinger

Apples såkalte Dynamic Island er en måte å gjøre området rundt kamerautskjæringen i skjermen nyttigere på. Denne ventes å finne veien inn i de vanlige iPhone 15-modellene i år, sammen med USB-C-lading. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selv om årets iPhoner kan bli dyrere er det verdt å merke seg at dette kan bli en av de større oppdateringene for serien de siste årene. For det første er det ventet at Apple endelig vil føye seg etter EUs stadige formaninger og slippe iPhoner med USB-C-kontakt.

Fjorårets mellomting mellom gimmick og nyttefunsjon, den dynamiske øyen i toppen av iPhone Pro-skjermen skal dukke opp også i de litt rimeligere modellene, hvis spådommene er riktige.

For iPhone Pro er det snakk om både en ny handlingsknapp som likner på den du ser i Apple Watch Ultra, et kraftig zoom-kamera som likner det du finner i Samsungs Galaxy S23 Ultra og en ramme i titan i stedet for dagens stål. Igjen antakelig inspirert av Apples dyreste smartklokke.

Men hvis prisene for iPhone 15 Pro Max øker med over 2000 kroner i hjemmemarkedet er det grunn til å holde pusten før totalprisen regnes om til kroner.

Publisert 23. august 2023, 08:49

