Tesla tilbyr gratis lading hele dagen

For ti år siden kom den aller første «superchargeren» til Europa. Dette feirer Tesla med å gjøre Tesla-lading gratis fra klokken 09:00 29.august, og ut hele dagen.

– Dette initiativet er en del av Teslas Electric Summer-markeringer, og er en takk til Tesla-samfunnet som har bidratt til at Supercharger-nettverket er et av de største, mest pålitelige og beste ladenettverkene i Europa, heter det i pressemeldingen deres.

Åpent for alle elbilmerker

Det er derimot ikke bare Tesla-eiere som får nyte godt av gratisladingen, da dette tilbudet vil være tilgjengelig for alle.

– For eiere av andre elbiler enn Tesla er dette en fin mulighet til å teste nettverket vårt og få flere ladealternativer, skriver selskapet.

Det er for øvrig heller ikke noe nytt at andre elbiler skal kunne brukes Teslas ladestasjoner. Åpningen av dette nettverket startet tilbake i november 2022, da som en del av et prøveprosjekt. Siden den gang har Teslas ladenettverk blitt det største i Europa, med 9200 superladere fordelt på 660 stasjoner.

Bare i Norge skal det ifølge den siste oversikten til Tesla Owners Club være 112 stasjoner med totalt 1693 ladestolper.

Kan bli lang kø for de som faktisk trenger lader

Ettersom gratisladingen vil være åpent for absolutt alle, kan det potensielt bli køer for de som skal lade bilen sin.

Vi kontaktet Tesla med spørsmål om hvor stor pågang de forventet, og hvorvidt de anslo at dette ville medføre problemer for de som faktisk har behov for ladingen på grunn av langtur.

Tesla har i skrivende stund ikke besvart våre spørsmål.

Lynladingspriser på vei ned

Skulle du bli offer for ladekø, er det i alle fall en liten trøst at lynladingsprisene er på vei ned, etter en lang periode med høy strømpris.

Tesla og Ionity var først ute, men også Recharge skal ha senket ladeprisene sine.

