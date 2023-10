Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Endelig avgjort: Microsoft får kjøpe Activision Blizzard

Siste hinder er passert for gigantoppkjøpet.

Noen av spillseriene Activision Blizzard er kjent for. Kamera Microsoft.

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 12:42 Lagre

Nå er det helt klart: Microsoft får lov av britiske konkurransemyndigheter til å kjøpe Activision Blizzard.

Dermed er den siste av en serie hindringer passert for selskapet, som nå kan gjennomføre det største oppkjøpet noensinne i spillbransjen. Handelen vil koste Microsoft 68,7 milliarder dollar, eller omtrent 750 milliarder norske kroner.

Oppkjøpet gir Microsoft kontroll over kjente spillserier som Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Warcraft og Starcraft. Ja, og Candy Crush, da. Titler som nå først og fremst blir forbeholdt Microsofts Xbox-konsoller samt Windows-PC.

Microsoft har imidlertid gjort et unntak for Call of Duty-serien, som de har lovet å fortsette å tilby på konkurrent Sonys PlayStation i flere år fremover. Candy Crush forblir også på telefoner.

Call of Duty er en av spillseriene Microsoft nå vil slå kloa i. De vil imidlertid gi ut serien på PlayStation også fremover. Kamera Activision.

Mange protesterte

Det var tilbake i januar 2022 Microsoft annonserte at de ville kjøpe Activision. Kort tid senere ble det kjent at konkurransemyndighetene i USA, EU og Storbritannia alle undersøkte oppkjøpet, slik at det ble satt på vent.

Etter at det amerikanske tilsynet, som var mot oppkjøpet og mente det ville svekke konkurransen, tapte mot Microsoft i domstolen, har bare det britiske tilsynet blokkert det. For at de skulle godkjenne måtte Microsoft gjøre enkelte endringer i planene sine, noe de omsider har godtatt.

WoW, Diablo, Overwatch og Heartstone er blant spillene Microsoft nå får kontroll over. Kamera Blizzard.

Må selge strømmerettigheter til konkurrent

Det viktigste punktet er at Activision Blizzard, før oppkjøpet skjer, må selge alle sine strømmerettigheter til rivalen Ubisoft. I praksis betyr det at Ubisoft får tilby Activision Blizzards spill gjennom sine plattformer for skyspilling. Denne avtalen skal gjelde i 15 år.

Det britiske tilsynet hevder dette vil gi god tilgang til Activision Blizzards spill for alle, og hindre Microsoft i å låse tilgangen til spillseriene sine helt til egne plattformer. Via strømming kan jo spill i praksis spilles fra hvilken som helst enhet, inkludert mobiltelefoner, nettlesere og PlayStation.

Tilsynet er altså mer opptatt av strømming fremfor lokal spilling. De viser til at spillstrømming vokser raskt og vil være mye viktigere for konkurransen mellom selskaper i fremtiden enn det er i dag.

Videre tror de at hverken Microsofts konkurrenter, eller forbrukere, vil oppleve dårligere tilbud eller høyere priser som følge av oppkjøpet. De mener heller oppkjøpet nå kan øke konkurransen i markedet for spillstrømming.

Vi har tidligere testet spillstrømming, og synes det fungerte sånn passe:

Blir en spillgigant

Etter oppkjøpet vil amerikanske Microsoft være verdens tredje største spillutgiver, bare slått av kinesiske Tencent og japanske Sony.

Det er bare tre år siden Microsoft la 7,5 milliarder dollar på bordet for ZeniMax Media, som blant annet eier spillutviklerne Bethesda og id Software.

Dermed sikret de seg også rettighetene til serier som The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored og Quake. Samtlige av disse spillene slippes nå kun for Xbox og PC, og det er dette oppkjøpet som er grunnen til at ingen PlayStation-eiere kan spille nye Starfield, eller får spille neste Elder Scrolls når det en gang kommer.

Kommer til Game Pass

Microsoft vil hente så mange av Activision og Blizzards spillserier som mulig over til sin egen Game Pass-tjeneste når oppkjøpet er gjennomført.

Game Pass er en abonnementstjeneste som gir tilgang til alle spill fra Microsofts egne studioer for en månedssum, i skrivende stund 139 kroner, enten via PC eller Xbox.