Nå kan du «smartlade» elbilen med egenprodusert strøm

Smartlading er etterhvert et kjent konsept, men nå kan du også bruke egenprodusert strøm. Tibber

Vilde M. Horvei 15 Juli 2021 14:58

Selskapet Tibber åpner for «smartlading» for elbiler ved hjelp av solcellepanelene hjemme.

Smartlading som konsept handler om å lade elbilen på de mest prisgunstige tidene på døgnet, og det har etter hvert blitt flere løsninger for å gjøre dette mest mulig enkelt.

Blant de vanligste er smartlading via en egen ladeboks som kommuniserer med en server som innhenter prisdata for å holde ladekostnadene nede.

Men vi har også tidligere omtalt appløsninger for smartlading av elbil uten ladeboks. Wattever, Tibber, Fortum, Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi er blant dem som tilbyr slike tjenester, hvor du i praksis lar appen ta over styringen for når den skal lade. Du bør selvsagt også registrere når ladingen skal være ferdig.

Selg din egen strøm

Tibber legger nå til rette for at du også kan integrere egenprodusert strøm via solenergi som del av smartladingen.

Ifølge Daniel Lindén, produktsjef i Tibber, er dette noe som lenge har vært et ønske fra kundene.

– Når du velger å lade elbilen smart, tar du et godt valg for lommeboken, men gjør også et klimasmart valg, ettersom du hjelper til med å balansere strømnettet. Ved å også bruke solenergien som mange av kundene våre allerede produserer, blir smartladingen enda bedre for miljøet.

Forutsetningen er selvsagt at du selv produserer strøm via solcellepaneler, som via en inverter kommuniserer med appen. Det forutsetter også at man har invertere som er kompatibel med Tibber.

Alt utstyret vil selvsagt koste penger, men ifølge Tibber vil du kunne tjene på det i lengden. De legger også til rette for at du skal kunne selge egenprodusert strøm til andre Tibber-brukere til spotpris.

Tibber

Deles inn i to innstillinger

Tibber opplyser at smartlading via solceller også vil beregne inn forventet overproduksjon basert på værmeldinger, hvor mye strøm du forbruker og når, i tillegg til nettkostnader, el-avgifter og skattereduksjoner.

Selve smartladingen vil ha to innstillinger. Standardinnstillingen er for dem som er opptatt av absolutt laveste kostnad. Den kalkulerer ladekostnadene hver time basert på overproduksjon av solkraft som beregnes. Hvis det ikke er nok overproduksjon tilgjengelig vil den gå over til vanlig strømnett. Den vil også ta hensyn til potensiell inntekt man ville hatt hvis man solgte solenergien videre.

Den andre innstillingen maksimerer bruken av egenprodusert strøm. Ladingen vil da planlegges for når det er mest mulig overproduksjon i systemet og på dette vis bruke mest mulig egenprodusert strøm