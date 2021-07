Cornings nye glass skal gi bedre mobilkameraer

Kommer først til Samsung.

Samsungs nåværende toppmodell, Galaxy S21 Ultra. Blir neste generasjon å finne med nytt kameraglass fra Corning? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 23 Juli 2021 14:49

Corning har lenge vært kjent for sitt «Gorilla Glass», som er å finne over skjermene i de aller fleste smarttelefoner verden over i ulike utgaver. Nå melder Corning at de har en ny type glass, Gorilla Glass DX, på vei, som skal være spesialdesignet for å brukes i mobilkamera.

Glasset er laget for å slippe gjennom ekstra mye lys – opptil 98 prosent ifølge selskapet selv. Dette skal være opp fra rundt 92 prosent i tradisjonelle løsninger. Og som med mange av selskapets tidligere Gorilla Glass-produkter skal også dette glasset være svært både ripe- og knusebestandig.

Og vi vet også allerede nå hvor glasset blir å finne først: i kameraene på en fremtidig generasjon Samsung-telefoner. I meldingen skriver nemlig Corning svart på hvitt følgende:

– Samsung vil bli den første kunden som benytter Gorilla Glass DX-produkter i sine kameralinser.

Skal være svært lite reflekterende

Illustrasjonsbilde. Corning

Foruten sitatet over sier ikke pressemeldingen noe som helst mer om Samsung eller når vi kan forvente å se de første produktene med DX-glass. Derimot sier den mye om teknologien Corning har implementert i det nye glasset.

Ett av de viktigste poengene til produsenten skal være at de har utviklet glass som skal være eksepsjonelt lite reflekterende, noe som tradisjonelt kan være et problem i kameralinser.

Ifølge Corning er utfordringen med å gjøre dette at tradisjonelle behandlinger som gjør overflater mindre reflekterende gjerne også gjør glasset mindre robust og mer utsatt for riper. Dette er sjelden et problem i skjermer på et kontor (som ofte har antirefleks-belegg), men et stort problem i en kameralinse som skal drasses rundt på tur og har mulighet for oppriping nær sagt overalt.

Corning hevder dermed at de kombinerer det beste fra to verdener i sitt produkt: høy optisk ytelse og høy grad av robusthet.

Nærmer seg bestandigheten til safirglass

Mange klokker, også smartklokker som denne her, har safirglass på toppen. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Corning sier at én variant av DX-glasset, DX+, skal nærme seg såkalt «safirglass» i ripebestandighet. Dette betyr kort og godt at du må ha noe nær en diamant i hardhet for å ripe opp glasset, og er et godt steg opp fra tradisjonelle glass-løsninger som kan ripes opp av langt mindre – også vanlige metaller.

Selskapet er ikke alene om å utvikle løsninger som den har funnet her, dog. Også andre produsenter jobber i samarbeid med sine glass-leverandører for å oppnå samme effekt, som eksempelvis Sony .

Men at Corning har en fordel som en av verdens største glassprodusenter med sterke bånd til nær sagt alle mobiltelefonprodusenter er nok også en faktor. Så kanskje vil vi se DX-glass i veldig mange mobiltelefoner i fremtiden? Ett er sikkert: de blir først å finne i Samsung-toppmodeller.