Chilimobil lanserer «hyttebredbånd»

Når du har brukt opp den inkluderte datamengden koster hver gigabyte 2 kroner.

Stein Jarle Olsen 10 Mai 2021 14:40

Chilimobil lanserer nå det de kaller «Hyttebredbånd». Argumentet er at vanlige mobile bredbåndsløsninger vanligvis leveres som abonnement med altfor høye datamengder for det man bare trenger noen få ganger i året, og at prisene er deretter.

299 for 25 GB

Chilimobils hyttebredbånd koster derfor 299 kroner i måneden og inkluderer 25 gigabyte med data. All bruk utover det koster så lite som to kroner per gigabyte - inntil 300 gigabyte, som er maksimal datakvote.

Den løsningen hevder Chilimobil skal gjøre at du betaler mindre både de månedene du bruker abonnementet og de månedene du ikke bruker det så aktivt.

– Tanken er at man skal kunne tilpasse seg «hytte-forbruket», som for de fleste er veldig varierende fra måned til måned, sier Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill.

Chilimobils hyttebredbånd leveres kun i form av et vanlig SIM-kort, og så kan du velge å kjøpe en mobil bredbåndsruter fra Chilimobil for 1299 kroner eller bruke en annen ruter om du heller ønsker det.

Chilimobil lanserte nylig også 5G-dekning i Telias nett, og om du har en 5G-kompatibel ruter vil du kunne få 5G med denne løsningen, bekrefter Ryen Mill.

Billige data

Lønner det seg, da? La oss sammenlikne med konkurrentene. Vi kan jo først konstatere at 25 GB for 299 kroner er mer enn du får av noen av konkurrentene. Telio tilbyr til sammenlikning 20 GB for samme pris, mens Ice nøyer seg med 15 GB for 299 kroner.

De øvrige betingelsene her er også rimelig ulike:

null Chilimobil Ice Telio Pris 299,- 299,- 299,- Data inkludert 25 GB 15 GB 20 GB Hva skjer når du når datakvota? Du surfer videre, men må betale. Hastigheten strupes til 64 kbit/sek. Du kan eventuelt bytte til et større abonnement. Hastigheten strupes til 120 kbit/sek. Pris ekstra data 2 kroner per GB inntil 300 GB - 1 GB for 79 kr, 3 GB for 139 kr eller 5 GB for 199 kr

I konteksten av Chilimobils nylansering fremstår spesielt Telios priser for ekstra data som rimelig ublu, akkurat slik vi har sett det for vanlige mobilabonnementer. Hos Ice finnes riktignok ikke denne muligheten i det hele tatt, og der må du faktisk gå opp til en annen abonnementsstørrelse om du går tom for data.

La oss så se på hva du må ut med for andre datamengder. Først 50 GB:

null Data Pris Hva skjer når du har brukt opp datakvoten? Pris ekstra data Chilimobil 25 + 25 GB 349,- Du surfer videre og betaler per GB. 2 kr per GB. Talkmore 50 GB 449,- Du betaler 0,99 kr/MB inntil 49 kr per dag, maks 9,5 GB/mnd. 25 GB til 299 kr, 50 GB til 399 kr Onecall 50 GB 449,- Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek 1 GB til 79 kr, 3 GB til 149 kr, 5 GB til 199 kr eller 10 GB til 299 kr. Ice 50 GB 479,- Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek - Telia 50 GB 499,- Hastigheten reduseres til 6 Mbit/sek. 5 GB til 129 kr, 10 GB til 179 kr eller 20 GB til 229 kr. Telenor 50 GB 549,- Hastigheten reduseres til 128 kbit/sek. 1 GB for 79 kr, 5 GB for 149 kr, 15 GB for 199 kr (15 GB kun gyldig i tre dager)

Også her kommer Chilimobil unektelig godt ut, delvis også fordi du slipper å bekymre deg så veldig over faste datakvoter. Du kan naturligvis også sette opp maksgrenser i Chilimobil-appen, slik at du for eksempel ikke kan bruke mer enn 100 GB på en måned.

Av operatørene vi lister skiller også Telia seg positivt ut, selv om de ikke er blant de aller billigste. Telias mobile bredbåndsabonnement har nemlig det de kaller «ubegrenset data», hvor hastigheten reduseres til 6 Mbit/sek når du når den inkluderte datamengden. 6 Mbit/sek er fortsatt en brukbar hastighet, og du kan for eksempel strømme full HD-video fra Netflix med den, i motsetning til de veldig mye mer begrensende hastighetene du får fra de andre.

Det er også dobbelt så mye som du får hvis du kjører en løsning med tvilling-SIM-kort på Chilimobils «Fri Data»-mobilabonnement til 469 kroner i måneden. Der har du 100 GB med fri fart, og så reduseres farten til 3 Mbit/sek resten av måneden.

Hvilemodus

Det er også verdt å nevne at Telia tilbyr en tjeneste som gjør noe av det samme som Chilimobils løsning, nemlig såkalt Hvilemodus. Da betaler du «bare» 99 kroner i måneden, og den inkluderte datamengden reduseres til 2 GB, som jo er praktisk for de månedene hvor du ikke benytter det mobile bredbåndet spesielt mye.

Telias mobile bredbåndsløsning gjelder for øvrig også i Norden og Baltikum, mens alle de øvrige begrenser den kun til Norge.

Det varierer også litt hvorvidt operatørene tilbyr data rollover på dataene til mobilt bredbånd - Onecall gjør for eksempel ikke det, så det kan være verdt å sjekke.

La oss jekke opp datamengden til 200 GB. Da ser oversikten sånn ut, og både Onecall og Talkmore forsvinner ut fordi de ikke tilbyr abonnementer med såpass mye data.

null Data Pris Hva skjer når du har brukt opp datakvoten? Pris ekstra data Chilimobil 25 + 175 GB 649,- Du surfer videre og betaler per GB. 2 kr per GB. Ice 300 GB 799,- Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek - Telia 250 GB 799,- Hastigheten reduseres til 10 Mbit/sek. 5 GB til 129 kr, 10 GB til 179 kr eller 20 GB til 229 kr. Telenor 200 GB 999,- Hastigheten reduseres til 128 kbit/sek. 1 GB for 79 kr, 5 GB for 149 kr, 15 GB for 199 kr (15 GB kun gyldig i tre dager)

Igjen er altså Chilimobil noe under konkurrentene, men igjen må vi også nevne Telias ordning, hvor du på disse store abonnementene (250 og 500 GB) har en enda mer generøs strupeordning. Her er det faktisk 10 Mbit/sek som gjelder når du når kvota.

Ved 300 GB er imidlertid også Ice billigere enn Chilimobil, men du får ikke den samme fleksibiliteten der til å la forbruket variere fra måned til måned. Telenor er nærmest som vanlig dyrest .

Sjekk for øvrig hva som er det billigste mobile bredbåndet for ditt forbruk i vår sammenlikningstjeneste . Vi har også en slik for mobilabonnement .