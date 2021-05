Så mye betalte Epic for å gi bort spill hver uke

Skjermbilde av Epic Games Store

Audun Rodem / Gamer.no 5 Mai 2021 14:01

Som en del av den pågående rettssaken mellom Epic Games og Apple har Epic lagt frem en rekke detaljer om bedriften. En av disse detaljene er et skriv som dokumenterer hvor mye spillselskapet investerte i å gi bort spill i Epic Game Store mellom desember 2018 og september 2019.

Et av lokkemidlene Epic bruker for å få inn nye kunder på nettbutikken er nemlig å dele ut spill gratis hver uke, og etter alt å dømme er ikke spillselskapet gniene når det kommer til å sikre tilbudet.

Investerer stort

I perioden var Batman: Arkham-samlingen dyrest for Epic. Her betalte de hele 12,5 millioner kroner for å gi bort spillet en uke i september, hvorav 6,4 millioner la det til i samlingen sin. Prosessen førte til at butikken fikk like over 600 000 nye brukere, og Epic regner seg da frem til at det kostet om lag 20 kroner å få inn disse nye brukerne.

Listen, som du kan se nedenfor, dekker et vidt spekter av priser, helt ned til null for Metro 2033 Redux . Akkurat hvorfor summen er null vet vi ikke, men oppfølgeren Metro Exodus var eksklusivt på nettbutikken mellom 2019 og 2020, så det er ikke umulig at det var en del av beregningen.

Her er listen over hvor mye Epic brukte på å sikre seg gratisspill de ni første månedene. Epic Games

I det store og hele virker det – ikke overraskende – som om de største spillene hentet mest fra Epic, mens indie-spill fikk enn god del mindre.

Totalt brukte Epic like under 100 millioner kroner i perioden for å sikre seg 4,7 millioner nye kunder. I snitt kostet det altså like under 20 kroner for hver bruker, noe som er et lavt beløp sammenlignet med andre beløpt for å sanke brukere. Samtidig er Epic avhengige av at brukerne legger igjen penger i butikken før investeringen lønner seg – de tallene har vi ikke sett ennå.

Rettssaken mellom Apple og Epic begynte mandag denne uken, etter at de to har hatt en pågående konflikt det siste året. Det hele begynte da Epic gjorde alt i sin makt for å omgå Apples rettningslinjer for hvordan man skal ta betalt i apper som er på App Store, blant annet for å slippe å g i Apple 30 prosent av inntektene. Apple mener på sin side at Epic prøver å lure seg unna å betale en rettferdig sum for å ta del i Apple-økosystemet.