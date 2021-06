Hevder Facebooks smartklokke vil ha avtagbar skjerm med kamera

Facebook jobber etter sigende med en smartklokke hvor man kan ta av skjermen og bruke den til å ta bilder med. Bildet viser en Fitbit-modell og er ment for illustrasjon. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 10 Juni 2021 07:52

Ryktene har lenge svirret om at Facebook jobber med å utvikle en smartklokke, og nå har The Verge fått fatt i flere detaljer.

Klokka vil ha en skjerm med to kameraer, ifølge The Verges anonyme kilder med kjennskap til prosjektet. Skjermen skal kunne tas av fra båndet når du vil ta bilder, hevder de.

Med SIM-kort

Frontkameraet er primært ment for videosamtaler, mens kameraet på baksiden vil støtte 1080P-oppløsning og ha autofokus. Fra klokka skal du kunne dele innholdet direkte på Facebooks plattformer, inkludert Instagram.

Klokka skal kunne koble seg direkte til mobilnettet, slik at du ikke trenger å ha med deg mobilen for at den skal fungere. Slik håper Facebook-sjef Mark Zuckerberg etter sigende å rive seg løs fra Apple og Google i større grad.

Facebook har som kjent ikke vært fornøyd med Apples personvernfokus i nyere iOS-versjoner, som har latt brukerne blokkere dem fra å bli sporet på tvers av apper og nettsteder.

Klokka vil naturligvis også ha pulsmåler og treningsfunksjoner. The Information har tidligere skrevet at den sannsynligvis vil kjøre en versjon av Android og at man skal kunne bruke den til å sende meldinger på Facebooks plattformer.

Neste sommer

Facebook tar sikte på å lansere den første versjonen av smartklokka på sommeren i 2022, og jobber ifølge The Verge allerede med påfølgende versjoner. Der er tanken at klokka skal fungere som kontroller til Facebooks planlagte briller for utvidet virkelighet (AR).

Facebook har ikke kommentert saken, men Facebooks VR-sjef Andrew Bosworth kom med en uttalelse på Twitter hvor han verken bekreftet eller avkreftet at en smartklokke var på vei.

– Vi har sagt at vi vil at AR-briller skal ha faktisk nytteverdi - vi investerer i teknologier over hele fjøla som vil gjøre at den interaksjonen føles mer naturlig og intuitiv. Det inkluderer forskning på EMG (elektromyografi, registrering av elektrisk aktivitet i muskler, journ. anm.), haptikk og adaptive grensesnitt som kan komme sammen i en håndleddsbasert formfaktor, skriver Bosworth.

Han presiserer at slik forskning ikke alltid fører til faktiske produkter.

Facebooks tidligere maskinvare-forsøk har vært opp og ned, for å si det mildt. Forsøket på å lansere en smarttelefon sammen med HTC ble en totalfiasko med bare 15000 solgte enheter i 2013, mens VR-avdelingen Oculus ser ut til å gjøre det ganske bra, spesielt med modellen Quest 2 .