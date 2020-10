Volvo bekrefter at en mindre elbil er på gang

XC40 blir Volvos første elbil. En mindre modell, potensielt kalt XC20, er også i arbeid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Okt 2020 13:16

Volvos XC40 Recharge Pure Electric er bare noen uker unna å komme på norske veier, og nå bekrefter Volvos toppsjef Håkan Samuelsson også at det er en mindre elbil under utvikling.

Baby-SUV

Volvo-eier Geely viste nemlig frem elbilplattformen SEA (Sustainable Experience Architecture) på bilmessen i Beijing nylig, og overfor Auto Express forteller Samuelsson at også de jobber med modeller basert på SEA og at en kompakt-SUV skal være blant dem.

– Vi kommer også til å bruke SEA. Vi vil bruke den for en mindre bil (...) Det er vanskelig å skyve CMA-plattformen (som brukes til XC40 og Polestar 2, journ. anm.), som er en kombinasjonsplattform for elbiler og biler med forbrenningsmotor, lenger ned. Så om du vil lage en mindre bil enn XC40, kan SEA gjøre det. Vi kommer til å bruke den til det, sier Samuelsson.

Han svarer bekreftende på Auto Express’ spørsmål om en liten SUV er i planene.

– Ja, godt gjettet! Den må være premium, og SUV-er er veldig populære, men den bør også være helelektrisk. Jeg tror ikke nødvendigvis SUV-er i fremtiden vil være nøyaktig det samme som SUV-er i dag. Bakkeklaring og offroad-egenskaper er sannsynligvis ikke de viktigste tingene nå, sier Samuelsson.

Nytt flaggskip på gang

Volvo har allerede merkevarebeskyttet ulike modellnavn i XC-serien, som XC10 og XC20. Flere har pekt på XC20 som et aktuelt navn for den mindre SUV-en, men Volvo har ikke villet bekrefte noe navn enda, og når den eventuelt vil være på veien er foreløpig også i det blå.

Fra tidligere har det også vært snakket om at Volvo jobber med et nytt flaggskip kalt XC100, produsert på en ny versjon av SPA-plattformen som brukes på 60- og 90-modellene i dag og som vil gjøre det mulig for Volvo å lage enda større biler enn XC90. SPA2 vil også brukes på den kommende SUV-en til Volvos søstermerke Polestar, kalt Polestar 3.

Ifølge Auto Express skal XC100 bli rundt 30 centimeter lengre enn dagens XC90, som vil bety at den vil være rundt 5,25 meter lang - større enn selv BMW X7. De estimerer dessuten at bilen vil komme med både mildhybrid- og pluginhybrid-drivlinje og som helelektrisk.

Volvo XC90 kommer også etter hvert på Volvos nye plattform, og den vil bli helelektrisk. Volvo

XC90 kommer som elbil - i 2022

Volvo har dessuten bekreftet at neste generasjons XC90 også vil produseres på SPA2-plattformen, og at den vil komme i helelektrisk variant. Produksjonen av denne vil starte i 2022, har selskapet tidligere sagt.

Volvo har som mål om at halvparten av salget deres skal være helelektrisk i 2025, og at resten skal være hybrider. En ny elbil skal lanseres hvert år frem til da, har selskapet varslet.