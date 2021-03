Sommeren ser også bekmørk ut for PC-spillere

Det går mot nye prisøkninger på grafikkort og tomme hyller langt utover høsten.

AMDs RX 6700 XT og Nvidias RTX 3060 Ti. Grafikkortene gir solid spillytelse, men koster flesk og er svært vanskelige å få tak i for tiden. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 26 Mar 2021 16:11

Over et halvt år etter at Nvidia lanserte de råkraftige grafikkortene i RTX 30-serien , og over fire måneder etter at AMD kom på markedet med sine konkurrerende RX 6000-kort , er grafikkortene fremdeles ekstremt vanskelige å få tak i. Prisene er også langt høyere enn ved lanseringen både i butikk og på bruktmarkedet.

Nå meldes det fra flere hold at PC-spillere må smøre seg med enda mer tålmodighet enn først forespeilet. Prisene skal nemlig øke, tilgangen vil fortsette å være dårlig og planlagte lanseringer utsettes.

Les også Sjekk den ville prisøkningen på grafikkort

Asus og MSI øker prisene

PCMag i Storbritannia kan vise til at Asus har informert sine investorer om at de regner med å selge færre, og ikke flere, grafikkort fremover. Det skal skyldes enda lavere tilgang på grafikkbrikkene som brukes i kortene enn tidligere.

For å redde deler av omsetningen, og få tak i brikkene som de konkurrerer om med andre produsenter, ser Asus for seg å øke prisene ut til butikkene den neste tiden. Det vil resultere i høyere priser for deg som planlegger å øke spillytelsen til maskinen din.

MSI er en annen grafikkortprodusent som melder om lavere heller enn høyere forsendelser av grafikkbrikker fra AMD og Nvidia nå. De ser heller ingen snarlig bedring.

Selskapet skal ha projisert at etterspørselen etter grafikkort vil fortsette å øke med tosifrede prosenter gjennom hele resten av 2021. Ifølge ExtremeTech er de derfor klare til å øke prisen de tar for grafikkortene sine.

Sliter med produksjonsfeil

Det skal være produksjonsproblemer hos Samsung som skaper mest utfordringer for Nvidias RTX 30-serie, skriver Digital Trends . Samsung står for produksjonen av selve grafikkbrikkene som benyttes i kortene deres, og mange av disse skal komme ut med store feil slik at de ikke kan benyttes. Med mange feil i produksjonen øker også kostnadene oppover i forsyningskjeden.

Nylig slapp taiwanske DigiTimes (krever abonnement) en artikkel der de siterer kilder i grafikkortindustrien på at situasjonen ikke forventes å bli bedre innen tredje kvartal i år, som tidligere antatt.

Les også Nvidia håver inn på pandemi og «mining»

Utsetter nye grafikkort

Ifølge Videocardz er situasjonen så vanskelig at Nvidia skal ha skjøvet RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti ytterligere tilbake. Dette er to nye grafikkort som selskapet opprinnelig skal ha planlagt å lansere i midten av april. Nå vurderes det visstnok om de kan slippe kortene i midten av mai.

Dermed fortsetter den «perfekte stormen» for PC-spillere på jakt etter bedre grafikk i spillene sine. Pandemien har gitt mer fritid om høyere etterspørsel etter grafikkort, men den har også gitt utfordringer når det kommer til lavere fraktkapasitet. Samtidig etterspør stadig flere bransjer, som bil- og mobilbransjen, produksjonskapasitet på de samme fabrikkene som grafikkbrikkene produseres. Mange av de samme komponentene benyttes også, uten at tilgangen på disse har klart å holde følge med etterspørselen.

Les også Ett grafikkort kan tjene over 100 kroner dagen

Lys i tunellen: miningproblemet kan bli mindre

På toppen av pandemien og produksjonsutfordringer kommer det siste gullrushet fra «minere». De har siden i fjor høst gått av skaftet for å skaffe grafikkort til å validere transaksjoner med kryptovaluta for seg og slik tjene på økte kryptokurser.

Et mulig lys i tunellen for utålmodige gamere er at en av de mest populære kryptovalutaene å «mine», Ethereum, planlegger en storstilt omlegging for å kvitte seg med behovet for minere.

Det kan gi betydelig lavere inntjening for mange som har kjøpt opp flere grafikkort til dette formålet i dag, og føre til at de ikke vil stikke av med like mange grafikkort fremover. En kan også spekulere i om enkelte vil selge unna grafikkortene sine på bruktmarkedet når endringen etter planen trer i kraft i sommer.

Om du tør å drømme om bedre tider og økt tilgjengelighet finner du alle de nye grafikkorttestene våre her .