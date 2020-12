Cyberpunk 2077 har solgt i bøtter og spann

Åtte millioner skal ha kjøpt spillet før det ble sluppet.

Vegar Jansen 11 Des 2020 11:42

Gjennom 2020 har vi brukt litt spalteplass på storspillet Cyberpunk 2077. Ikke fordi vi har hatt spesielle meninger om selve spillet, men fordi utvikler CD Projekt RED har satt uoffisiell rekord i utsettelser .

Men det er det ikke lenger noen som tenker på. I går, torsdag den 10. desember, ble det etterlengtede spillet endelig sluppet for massene. Og det var en ganske stor masse – selskapet skryter av et forhåndssalg på hele åtte millioner eksemplarer.

Spillet har også jevnt over fått en ganske så god mottakelse av anmeldere verden over – med en skår på 90 hos Metacritic i skrivende stund – noe som trolig heller ikke har lagt noen demper på det videre salget.

Sånn sett ser det til at julen nå er sikret både for Cyberpunk-fans og hos CD Projekt Red – som nok stadig er mest kjent for spillserien The Witcher.

Tar trolig tronen fra WoW

Av tall CD Projekt Red har publisert på sin Twitter-kanal for investorer , kommer det fram at 59 prosent av de åtte millioner forhåndssolgte spillene var for PC.

Det betyr i så fall godt over fire millioner solgte PC-spill på dag én, noe som enkelt vil ta tronen fra World of Warcraft: Shadowlands – som Blizzard for kun få dager siden utropte til verdens raskest selgende PC-spill. Da skal det ha blitt solgt i 3,7 millioner eksemplarer første dag.

Med en salgsåpning som overgår dette, ligger Cyberpunk 2077 også godt an til å kunne ta andre rekorder. Men her får vi nesten bare vente noen dager og se hva CD Projekt Red kommer fram til når de er helt ferdige med å telle kvitteringer.