Hjertefunksjoner på vei til to Samsung-klokker

Gode nyheter for deg med Galaxy Watch 3 eller Galaxy Watch Active 2.

Vi ønsker Samsungs helseapp hjertelig velkommen til blant annet Galaxy Watch 3. Ole Henrik Johansen /Tek.no

Vegar Jansen 26 Jan 2021 14:37

Moderne «smarte» klokker kan som kjent langt mer enn å telle dager og sekunder. De mest avanserte modellene er nærmest proppet med sensorer og som gjør dem i stand til å både følge med på søvnmønstre, aktivitetsnivå og hjerteslag.

Noen klokker tar det enda noen skritt lenger, og er nærmest å regnes som medisinske instrumenter – som da også krever godkjenning fra myndighetene.

Derfor har det også tatt sin gode tid, men nå melder Samsung om at Galaxy Watch 3 og Galaxy Watch Active 2 skal åpnes for målinger av blodtrykk og hjertets elektriske aktivitet (EKG) i 31 nye land. Deriblant i Norge.

Godkjent i desember, appen kommer i februar

Problemet har i hovedsak vært appen «Samsung Health Monitor», som EU har krevd CE-merking for – som da vil si at appen må overholde gjeldende krav til helse og sikkerhet i nettopp EU.

Denne godkjenningen skal ha kommet på plass i desember 2020, og betyr at appen straks kan brukes i 28 europeiske land.

I tillegg skal appen gjøres tilgjengelig i Chile, Indonesia og De forente arabiske emirater.

Ifølge Samsung vil utrullingen starte den 4. februar.

Skal kunne oppdage atrieflimmer

Vi kan vel si at det er på høy tid at Galaxy Watch fikk en slik godkjenning. Sjekk av hjertet har konkurrenten Apple hatt på plass siden Apple Watch 4 , og EKG-målinger har nordmenn kunnet gjøre i snart to år .

Samsungs klokke fungerer stort sett på samme måte. Klokka vil naturlig nok ikke kunne oppdage alskens problemer med hjertet, men skal visstnok være god på å oppdage såkalt atrieflimmer , som ikke er en spesielt uvanlig lidelse.

Blodtrykksmåling krever kalibrering

Den andre nyheten er som nevnt måling av blodtrykket, men dette krever at klokka kalibreres omtrent hver fjerde uke. Altså må du også ha en annen måte å måle blodtrykket på tilgjengelig.

Men sammenlignet med å slepe rundt på vanlig blodtrykksmåler med mansjett og maskineri, er det langt mer praktisk å kunne ta de daglige målingene med klokka. Det sparer både tid og plass i bagen, for å si det slik.

Galaxy Watch 3 og Galaxy Watch Active 2 er for øvrig to klokker som har fått gode skussmål fra oss – også uten helseappen. Og snart blir de altså enda mer attraktive.