Microsoft svelger Skyrim-utvikler for 70 milliarder kroner

Bethesdas spill kommer nå til abonnementstjenesten Xbox Game Pass.

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Sept 2020 17:19

Det var allerede i ferd med å brygge opp til storm med lanseringen av Playstation 5 og Xbox Series X før jul. Nå øker Microsoft, som står bak sistnevnte konsoll, innsatsen. I en melding mandag ettermiddag gjør selskapet det kjent at de har kjøpt opp ZeniMax Media, som blant annet eier spillutvikleren Bethesda og id Software.

Med det sikrer Microsoft seg kontroll over kjente spillserier som The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored og Quake, for å nevne noen.

Ifølge Bloomberg skal kjøpet ha kostet Microsoft hele 7,5 milliarder dollar, som beløper seg til nærmere 70 milliarder norske kroner.

Blir del av Xbox Game Pass

Med oppkjøpet gjør Microsoft det klart at alle Bethesdas spill vil bli tilgjengelig gjennom spillabonnementstjenesten «Xbox Game Pass» som koster 99 kroner per måned.

Xbox Game Pass er tilgjengelig for alle Xbox-konsoller fra og med Xbox One-generasjonen, samt for Windows-PC-er. Tjenesten blir svært viktig for Microsoft når de skal lansere sin neste konsoll, Xbox Series X, i november.

Rivalen Sony har allerede annonsert at flere spill til deres Playstation 5 kan bli priset til over 800 kroner .

Microsoft nevner ikke hva som skjer for utgivelser Bethesda har planlagt for den konkurrerende konsollen Playstation 5. Tidligere har oppkjøp som dette ført til at store spillserier har forsvunnet fra den rivaliserende konsollen, men i nyere tid er denne praksisen mer sjelden. Trolig vil Microsoft si seg fornøyd med å sikre tilgang til spillene gjennom Game Pass, men det kan også bli snakk om tidseksklusivitet for hovedspill eller utvidelser fra utgiveren.

Skyrim-oppfølger på vei

Skyrim, som er det siste spillet ut i The Elder Scrolls-serien, har siden lanseringen i 2011 blitt sluppet til flere plattformer og skal allerede i 2017 ha solgt over 30 millioner eksemplarer. Dermed er tittelen inne på listen blant verdens 20 mest solgte spill.

The Elder Scrolls Skyrim. Bethesda.

Bethesda annonserte i 2019 at de jobber med en oppfølger til Skyrim, som foreløpig ikke har fått noen lanseringsdato. Spillet skal uansett lanseres etter Bethesdas nåværende prosjekt, Starfield, som heller ikke har fått noen lanseringsdato.