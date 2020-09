Nye iPad Air vil ha Apples kraftigste prosessor til nå

iPad Air tar steget over fra en forvokst vanlig iPad til å få iPad Pro-designet og det aller meste annet Pro-modellen kan skilte med. Apple

Stein Jarle Olsen 15 Sept 2020 20:27

Apple gjorde det tidlig i kveldens forhåndsinnspilte lanseringsvideo klart at de kom til å fokusere på to produkter: Apple Watch og iPad. På forhånd pekte ryktene på at det ville dukke opp en oppgradert iPad Air, men Apple hadde en liten nyhet å komme med til standard-iPaden også.

Den nye innstegs-iPaden er som tidligere bare kalt iPad, og er åttende generasjon av Apples nettbrett. Her er det rett og slett snakk om en enkel generasjonsoppgradering, hvor Apple går over til A12 Bionic-prosessoren og ikke gjør så mye annet. iPad vil fortsatt koste fra 3.990 kroner.

Les også om den nye Apple Watchen som ble lansert, med oksygenmåler .

annonse Apple iPad (8th Generation) Sjekk prisen

Ny iPad Air

Den nye iPad Airen får imidlertid litt mer markante oppgraderinger. Den får nemlig en splitter ny Apple-prosessor kalt A14 Bionic, laget på en 5 nanometer-prosess.

A14-prosessoren er laget på en svært avansert 5 nm-prosess.

Den skal gi 40 prosent raskere prosessorytelse enn forrigegenerasjons iPad Air, i tillegg til 30 prosent bedre grafikkytelse. Apple kaller den sin «kraftigste brikke noensinne», så en stund fremover kommer Air til å være kraftigere enn iPad Pro.

Designet er dessuten nytt, med tynnere rammer og skarpere kanter - veldig lik nevnte iPad Pro. Skjermen er blitt noen tidels tommer større - fra 10,5 til 10,9. iPad Air får videre lading med USB-C, slik iPad Pro har hatt en stund allerede nå, og en ny fingeravtrykksleser som skal være mer nøyaktig enn før.

Apple

Ansiktsgjenkjenning får du imidlertid ikke, men ellers er det svært mye som minner om iPad Pro-modellene - inkludert støtte for den siste Apple Pencil med trådløs lading og høyere nøyaktighet.

annonse iPad Air (2020) Sjekk prisen

Nye iPad Air vil passe i Apples såkalte «Magic Keyboard». Apple

Air får det samme 12 megapikslers kameraet som sitter i iPad Pro, og høyttalersystemet er redesignet med stereolyd (i landskapsmodus). iPad Air vil nå også passe i (det svindyre) Magic Keyboard-dekselet Apple lanserte til forrigegenerasjons iPad Pro. Nytt er dessuten støtte for Wi-Fi 6, slik også iPad Pro fikk tidligere i år.

Prisen starter på 6.990 kroner for modellen med kun Wi-Fi, mens Apple skal ha 8.490 kroner for modellen med 4G-støtte. Da får du 64 GB lagring, mens du må ut med ytterligere 1.800 kroner om du vil ha 256 GB. Apple lanserer også et par nye farger, nærmere bestemt «himmelblå» og den litt mer nøkterne «grønn».

Nye iPad Air skal være klar for levering i oktober.