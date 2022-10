Her er årets beste mobiler

Organisasjonen EISA kårer hvert år de beste teknologiproduktene i en hel rekke kategorier. Rundt 50 teknologimagasiner fra omtrent 20 europeiske land stemmer frem de beste produktene. Nå er kåringen for 2007/2008 offentliggjort.



Nokia til topps igjen

De som har fulgt disse kåringene de siste årene leer nok ikke engang på øyelokkene når de ser at Nokia N95 har tatt seieren i kategorien for beste mediemobil. De to foregående kåringene i denne kategorien har nemlig ført til seier for Nokia N90 (2005/2006) og Nokia N93 (2006/2007).

Uansett er Nokia N95 en spektakulær mobil, så seieren er fortjent nok. Denne mobilen kan enkelt beskrives slik juryen gjorde det i sin begrunnelse:

- Inne i Nokia N95s eksepsjonelt ergonomiske skall har de funnet plass til praktisk talt enhver funksjon man kan tenke seg i en mobiltelefon.



Beste mobiltelefon

Når det gjelder beste mobiltelefon gikk Samsung av med seieren i denne kategorien. Den lekre skyvemobilen U700 får skryt for kombinasjonen av et lekkert ytre og et imponerende indre.

Spesielt får Samsung skryt for at telefonen har HSDPA-støtte, som gir datahastigheter langt over det tradisjonelle 3G-nettet. Videre blir både musikkstøtten og kameraet vektlagt, i tillegg til det ”slående designet”.