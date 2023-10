Mener Telenors e-post-betaling er ulovlig

Telenor må forklare seg for Forbrukertilsynet.

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 13:16 Lagre

Selskapet endret e-postløsningen sin i april, som tidligere var gratis å bruke i 20 år.

Forbrukerrådet og 18 andre klager på overgangen til betalingsmodell.

Tvilstilfeller rundt Telenors TV-tjeneste T-WE og betaling for kanalpoeng også.

I april ble det kjent at Telenor endret på e-postløsningen sin som tidligere var gratis å bruke. Folk som hadde kontoer der fikk valget mellom å enten begynne å betale for løsningen eller å flytte bort.

Forbrukerrådet og seniorrådgiver Thomas Iversen klaget nylig inn endringen for Forbrukertilsynet. Og nå har tilsynet bedt Telenor forklare seg i saken før 24. oktober

Påstanden er at de driver med såkalt negativt salg, en praksis som ikke er lovlig i Norge.

Telenor må svare for flere endringer

Negativt salg regnes som «urimelig forretningspraksis», og er når et salg gjennomføres uten avtale. Kort forklart er det hvis du må reservere deg mot å kjøpe noe. I slike tilfeller sier loven at du heller ikke trenger å betale for den uønskede varen.

Forbrukertilsynet skriver i sin redegjørelse at de har mottatt 18 klager på overgangen, i tillegg til én fra Forbrukerrådet.

De nevner også at Telenor har endret vilkår for sin TV-tjeneste, T-WE, der de vil legge ekstra betaling for kanalpoeng på for kunder som har Sky Showtime på abonnementet sitt uten å ha tilstrekkelig med poeng når prisen på Sky Showtime økes.

Det er altså flere tvilstilfeller rundt negativt salg som Telenor nå må svare for i løpet av de neste par ukene.

Dette etterspør Forbrukertilsynet:

Slik ser passasjen fra Forbrukertilsynets brev til Telenor som omhandler svarfrist og etterspurt dokumentasjon ut:

«Forbrukertilsynet mener at disse forholdene reiser spørsmål etter markedsføringslovens forbud mot urimelig handelspraksis og negativt salg. Før vi konkluderer i saken ønsker vi at Telenor redegjør for hvilke vurderinger som ble gjort av selskapet forut for endringene.

Vi ber dere derfor redegjøre for:

Telenors vurderinger av lovligheten av å gå over til betalingsmodell for e-posttjenesten Online uten å innhente forhåndssamtykke fra berørte forbrukere.

Telenors vurderinger av lovligheten av å automatisk legge til betalbare poengpakker på abonnement der økning av kostnad for kanalpakker gjør at forbrukere overstiger tilgjengelige kanalpoeng.

Vi ber om at dere sender oss disse redegjørelsene senest 24. oktober 2023.»

Ikke «uttrykkelig samtykke»

I klagen fra Forbrukerrådets jurist står det å lese:

– Basert på en kort gjennomgang av saken kan vi ikke se at utmeldingsmodellen til Telenor oppfyller markedsføringsloven § 11 om utrykkelig samtykke, og håper at Forbrukertilsynet kan se nærmere på spørsmålet. Det er uklart hvor

mange forbrukere som er berørt, skriver Iversen.

Det understrekes også at de antar mange av Telenors e-postbrukere er eldre, og at det dermed kan ta tid å legge om de digitale livene deres.

Nye funksjoner og sterke reaksjoner

Ved siden av at tjenesten har fått månedspris varslet Telenor også at det ble lagt på et nytt spamfilter, og at selve e-postleseren har fått nytt design og nye funksjoner.

De økte dessuten mengde lagringsplass i tjenesten, som frem til den gang eksisterte med kun to gigabyte i gratisutgaven. Nå er den fem gigabyte.

Brukere av Online-e-post som ikke ønsker de nye endringene, eller kostnadene, ble bedt om å slette kontoen under «Mine sider».

Blant klagene nå nevnes det at noen av disse varslene har gått til inaktive kontoer, der eierne først har blitt klar over endringen etter å ha mottatt første faktura.

Frustrerte brukere

Etter årevis med bruk av en gratis tjeneste ble enkelte brukere av Online-e-posten temmelig irriterte, og sendte e-post blant annet til oss her i Tek:

Innføringen av betaling er «uhørt», skriver en frustrert Tek-leser.

«Uten at jeg og alle andre i denne situasjonen har bedt om noen utvidet lagringskapasitet eller andre tjenester, så kreves altså betaling for noe som ikke er etterspurt», skriver vedkommende.

«Tror ikke de helt ser nedsiden ved dette. Nå velger jeg å bruke en annen tjeneste enn Telenor sin, da jeg ikke finner det verdt prisen,» skriver en annen.

