Samsung anklages for å forfalske månebilder

Montasje. Original til venstre, Samsung-variant til høyre. Kamera r/ibreakphotos

Samsung skrøt iherdig av muligheten til å zoome laangt ut i verdensrommet med årets toppmodell: Samsung Galaxy S23 Ultra, og brukte månebilder som en del av promoteringen. Naturlig nok har mange nye eiere av mobilen prøvd funksjonen, og tatt imponerende inzoomede bilder av månen.

Men i et ferskt innlegg på Reddit hevder en bruker å kunne bevise at Samsungs månebilder rent faktisk er falske.

I innlegget, som gikk viralt på bare tre dager, hevder brukeren ibreakphotos at de gode månebildene til Samsung, støtter seg i svært stor grad på programvare som legger til detaljer i bildene, som ikke var der i utgangspunktet.

For å bevise dette, lastet brukeren ned et høyoppløselig bilde av månen, for så å gjøre bildet utydelig. Når alle detaljer i bildet var fjernet ble bildet blåst opp i største størrelse på en skjerm.

Kamera r/ibreakphotos

Med lyset i rommet slått av og stående fra motsatt side av rommet, skal Redditbrukeren så ha zoomet inn på bildet og fått opp et bilde som helt klart inneholder flere detaljer enn det uklare bildet han zoomet inn på.

Men betyr dette at bildene er falske?

Samsungs imponerende zoom har vært omtalt i årevis allerede, og ble avduket i forbindelse med deres S20 Ultra tilbake i 2020. Det har derimot ikke vært uten kontrovers, og mange skal ha anklaget selskapet for å kopiere og legge til forhåndslagret informasjon til bildene av månen, skriver The Verge.

Dette skal Samsung ha hevdet ikke stemmer, og etter at Inverse gjorde sine egne undersøkelser av selskapets påståtte måne-zoom i 2021, skal Samsung ha opplyst at de anvender kunstig intelligens for å oppdage månen i et bilde, og at funksjonen videre skal kunne redusere uskarphet og støy.

Nøyaktig hvordan vi går fra uskarpt til skarpt bilde av en måne fremstår likevel noe upresist beskrevet av Samsung, da de kun opplyser at de anvender en «detaljforbedringsfunksjon».

Det virker nemlig som så fort mobilen gjenkjenner at motivet er månen, låser den fokuset, demper eksponeringen og sikter seg automatisk inn på månen. Deretter blir fargene i omgivelsene beholdt, i hvert fall i stor grad.

Dette er altså noe annet og litt mer tilpasset enn det Huawei ble anklaget for i 2019 med deres «moon mode», som i praksis nærmest la et bilde av månen over ditt eksisterende bilde.