Hyggelig vinternyhet for Tesla-eiere

Ny oppdatering gir automatisk rattvarme.

En oppdatering gir Teslaer bedre rattvarme og kameraovervåking. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla slipper nye funksjoner for eksisterende biler av og til, og nå melder Elektrek at en ny er på vei. Her kommer det forbedringer både til oppvarmet ratt og bilens kameraovervåking, Sentry Mode.

Bilene som har funksjon for oppvarmet ratt vil fra nå av få rattet automatisk varmet opp, tilpasset hvordan klimaanlegget i bilen forøvrig jobber. Hvis det er kaldt og bilen må varmes opp - vil det altså automatisk skje via varmetrådene i rattet også fremover.

Aktiveres i innstillingsmenyen

Løsningen fungerer ved at du aktiverer en innstilling som gjør at rattet følger temperaturen som er valgt i klimastyringen i bilen.

De fleste av Teslas biler har enten hatt rattvarme, eller hatt det som tilgjengelig oppgradering. Her i tidvis hutrete Norge er det nok mange som kan se nytte i den nye funksjonen som er tilgjengelig i programvaren som heter «2023.2.0.5».

Tydeligere varsling fra Sentry Mode

I tillegg den den nye måten å styre rattvarmen på får Tesla-modeller som har Sentry Mode. Funksjonen som ble lansert i 2017, gir Teslaer kameraovervåking av det som skjer rundt bilene - en slags utvidet bilalarm. Hvis en Tesla blinker til deg på gata, er det fordi den filmer deg.

Der Sentry Mode tidligere kun ga fra seg et kort blink, og en indikasjon på skjermen inni bilen - skal den etter denne oppdateringen kunne pulsere med kjørelysene i opp til 60 sekunder, mens den oppfatter at det er fare på ferde rundt bilen.

Sentry Mode filmer enten bilen blir berørt, dunket borti eller bare passert på veldig nært hold. I 2019 mente Datatilsynet at funksjonen var lovlig så lenge den ble brukt privat.

Mer om TeslaElbil