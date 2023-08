Krise i Linus Tech Tips - stopper all produksjon

Etter krass kritikk.

Linus Sebastian, grunnlegger og nylig avgått sjef for Linus Media Group. Kamera LMG

Kortversjonen Krysse av Teknologikanalen «Linus Tech Tips» har stoppet produksjonen etter anklager om feil i videoer, sammenblanding av redaksjonelle og kommersielle hensyn samt overbelastning av medarbeidere.

Anklagene kulminerte med at kanalen angivelig auksjonerte bort et testprodukt uten produsentens samtykke, og at en tidligere ansatt påsto å ha blitt seksuelt trakassert.

Gamers Nexus, en annen teknologikanal, har uttrykt kritikken mot Linus Media Groups praksis, blant annet angående feil i videotester og manglende etisk styring i selskapet. Mer +

Med sine over 15 millioner abonnenter er «Linus Tech Tips» en av de største teknologikanalene på YouTube. Nå stopper selskapet bak, Linus Media Group med over 120 ansatte, all produksjonen for kanalene sine i en uke.

Det inkluderer hovedkanalen Linus Tech Tips samt ShortCircuit og TechQuickie, og skjer etter at det har fremkommet kraftige beskyldninger mot selskapet den siste uken.

Blant annet om at det systematisk tillates feil i videoene deres, sammenblanding av redaksjonelle og kommersielle hensyn og at de overbelaster medarbeiderne sine for å møte skyhøye produksjonsmål.

Det toppet seg da YouTube-kanalen ble tatt for å ha auksjonert bort et testprodukt uten produsentens godkjenning, og da en tidligere medarbeider hevdet hun sluttet i jobben etter seksuell trakassering fra andre ansatte.

Linus Tech Tips er LMG’s største kanal med over 15 millioner abonnenter. Kamera LMG

Grunnlegger og nylig avgått leder av selskapet, Linus Sebastian, rykket først ut og bagatelliserte flere av påstandene. Nå har den nye lederen, Terren Tong, stanset produksjonen mens de gjennomgår hendelsene.

Dramaet begynte da teknologikanalen Gamers Nexus tidligere i uken postet en lengre YouTube-video. Der langet redaktør Steve Burke ut mot Linus Media Groups praksis.

Steve Burke, sjefredaktør i Gamers Nexus. Kamera Gamers Nexus

Burkes team har gjennomgått flere av selskapets videotester og funnet en rekke eksempler på større og mindre feil, fordelt på komponentkategorier som grafikkort, prosessorer, kjølere og strømforsyninger for datamaskiner.

Kategorier der det blant annet er essensielt med korrekte målinger av ytelse.

Flere store feil

Feilene, mener Burke og Gamers Nexus, er såpass store at de kan føre til at det blir gitt kjøpsanbefalinger på feil grunnlag eller at seerne får feil inntrykk av produktene. De er også så tallrike at bare kan forklares av manglende kvalitetskontroll hos selskapet, mener Burke.

Her viser Gamers Nexus hvordan Linus Tech Tips viser for gode målinger for grafikkortet RTX 4090. Kamera LMG/Gamers Nexus

Et tredje element som belyses av Gamers Nexus er hvordan YouTube-kanalen håndterer feil når de blir klar over dem før videoene deres lastes opp. Da finnes det angivelig flere eksempler på at det kun vises en rask tekstkorreksjon på toppen av videoen.

Burke argumenterer med at dette ikke er noe seere får med seg om de lytter til videoen eller ikke er veldig oppmerksomme, og at kanalen heller burde tatt seg tid til å spille inn segmentet på nytt før publisering.

I et av eksemplene hevdes det for eksempel at et tastatur har klistremerker på tastene, selv om dette ikke er tilfelle.

Fra videoen der det gis uriktige opplysninger om et tastatur. Kamera LMG/Gamers Nexus

På YouTube kan man ikke endre en video etter at den er publisert, men må laste opp på ny om man vil gjøre korreksjoner i etterkant.

Nettopp det mener Burke Linus Media Group burde gjort i en nylig videotest av et produkt som skulle få musen til å gli jevnere, men som ble slaktet. Det viste seg imidlertid at testeren hadde glemt å ta av plastbeskyttelsen under museføttene, noe kanalen i en kommentar under videoen mente produsenten burde merket tydeligere.

Auksjonerte bort testprodukt

Det som har fått mest oppmerksomhet fra den siste ukens hendelser er likevel hvordan Linus Media Group i sommer auksjonerte bort et testprodukt produsenten ønsket tilbake. Her var det snakk om en relativt dyr prototyp fra oppstartsselskapet Billet Labs, som lager vannkjølesystemer for grafikkort.

Til tross for flere e-poster der produsenten etterlyste produktet, ble det senere auksjonert vekk til en privatperson.

Rettelse kl. 14:32: I en tidligere utgave av saken stod det at overskuddet fra auksjonen tilfalt LMG. Det er ikke riktig. Overskuddet gikk til veldedige formål.

Fra videoen som viser at Billet Labs kjølesystem- helt til høyre på bordet - auksjoneres bort. Kamera LMG/Gamers Nexus

Ifølge Gamers Nexus, som har snakket med produsenten, førte hendelsen til at de fikk store ekstrakostnader og måtte utsette lanseringen av produktet.

Det som toppet historien er likevel behandlingen produktet fikk av Linus Tech Tips under testen. Der brukte nemlig kanalen vannkjølesystemet under andre forhold enn produsenten hadde gått god for, og utviklet produktet for.

Ved å bruke kjølesystemet med et RTX 4090-grafikkort heller enn et RTX 3090 som var kompatibelt med systemet, passet ikke de to produktene sammen. Noe som førte til at produktet ikke ga den ytelsen det burde, og at det mottok sterk kritikk i testen.

Stiller spørsmål ved etikken og uavhengigheten

Gamers Nexus varsler også om det de anser å være manglende etisk styring i Linus Media Group. Blant annet viser Burke til at kanalen har et kommersielt samarbeid med kjøleprodusenten Noctua, og nylig ansatte en tidligere Asus-sjef på testavdelingen.

Burke hevder dette fører til at testerne i Linus Media Group ser mellom fingrene på problematiske sider ved produktene fra disse selskapene. Som for eksempel at høye temperaturer for en av Noctuas kjølere ble ignorert, eller forsøk på å snakke bort utfordringer Asus har hatt med kvalitetskontrollen på enkelte av sine produkter.

Høyt arbeidspress

Linus Media Group har et mål om å publisere 25 videoer hver uke, noe som er en tøff oppgave selv for et større selskap med mer enn 120 medarbeidere.

Gamers Nexus poengterer hvordan dette har fått en rekke av selskapets egne ansatte til å – på egen plattform – fortelle om høyt arbeidspress.

De ansatte gir blant annet følgende kommentarer:

– Det er veldig sjelden jeg er stolt av en video jeg har jobbet med.

– Jeg skulle ønske vi laget færre videoer.

– Jeg skulle ønske vi kunne fokusere mer på kvalitet.

Også grunnlegger Linus Sebastian er på videoen, der han bekrefter at ledelsen er klar over kjøret i selskapet:

– «Det er alltid «da er dette ferdig, hva er neste?», sier han.

Trakasseringsvarsel

Den potensielt mest alvorlige hendelsen er det en tidligere medarbeider som varslet om denne uken på X, tidligere kjent som Twitter.

Kvinnen anklager Linus Media Group for å kultivere et giftig arbeidsmiljø som var skadelig for henne, samt gjøre lite for å stanse det hun hevder var seksuell trakassering fra andre ansatte:

– Jeg valgte å slutte i Linus Media Group fordi arbeidsmiljøet jeg sto overfor ødela den mentale helsen min. Arbeidet jeg gjorde ble kalt «dog shit» og jeg ble kalt inkompetent. Da jeg ba om hjelp fra ledelsen fikk jeg beskjed om å «ta på meg stor jente-buksene» og «bli mer selvsikker».

Til The Verge skriver Linus Sebastian følgende:

– Jeg var i sjokk da jeg leste gjennom disse påstandene, enkelt og greit. De stemmer ikke overens med hva jeg husker. De er ikke i samsvar med de interne prosedyrene våre eller selskapets verdier.

Sebastians erstatter, Terren Tong, skriver til The Verge at han har bestilt en ekstern gransking av hendelsen.

Oppdatert 18. august 2023, 14:34