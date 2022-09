Vi endrer mobiltopplistene

Fra «mest er best» til best er best.

Når vi går fra så mye teknologi som mulig, til så godt anvendt teknologi som mulig skaper det flere muligheter for å hevde seg for produsenter som ikke bare er Apple og Samsung. Dette er for eksempel ZenFone 9 fra Asus.

Mesteparten av tiden vi har hatt mobiltopplister har vi hatt to ulike måter å vurdere mobiler på. I topplisten har det vært modellene med de fleste og nyeste funksjonene som har vunnet frem, uavhengig av kostnad.

Det har skapt en viss dissonans med testene våre, der det trekker ned om ting er uhørt dyre. Nå endrer vi måten vi velger ut produkter til listene på for å få bedre sammenheng mellom tester og lister.

Men det kan fortsatt hende du lurer på hvorfor listen er som den er, så her er en rask gjennomgang av vurderingene bak.

Les listen her: De 10 beste mobilene akkurat nå »

Tilfellet Fold

Galaxy Fold-serien er for mennesker som har bruk for en stor digital tegneblokk, eller Excel- og Powerpoint-maskin i lommen. Folk som på et eller annet vis trenger en helt ekstraordinær telefon. Men den er ikke nødvendigvis for naboen, kompisen eller foreldrene dine. Derfor holder vi den, og telefoner som den, unna topplistene våre.

Eksempelet som gjør det nødvendig å se nærmere på listene er Galaxy Z Fold-serien. Voldsomt kraftige telefoner som stortrives på møterommet og som små datamaskiner på farten. Men de har skyhøy pris, svært sårbare skjermer og en teknologi som fortsatt fremstår uferdig.

Det til tross, etter gammel logikk har de flest funksjoner og krysser av flest bokser for hva det er mulig å få i en telefon. Men har pris over 20.000 kroner, og den veier nesten tre hekto. På en tredel av vekten til en faktisk bærbar PC begynner det å bli tungt i lommen.

Galaxy Z Fold vil veldig sjelden være telefonen vi anbefaler først dersom noen spør oss. Samme problemstilling kan også oppstå med andre spesialmobiler, dersom for eksempel Cat skulle komme med en 10/10-mobil til anleggsplassen.

Det virker mer forvirrende enn nyttig å ha såpass spesielle mobiler øverst i mobilrangeringen vår på grunn av et «mer er bedre»-utgangspunkt.

PS! I tillegg til topplisten over de aller beste mobilene har vi også en toppliste over de beste og mest prisgunstige mobilene.

Moderert «mest er best»-strategi

I stedet ønsker vi å endre fokuset til en moderert variant av det vi har i dag. Mer er fortsatt ofte bedre, men ikke for enhver pris og ikke for enhver størrelse. Det innebærer at listene i noe større grad vil være subjektivt basert på våre antakelser om hva folk flest bruker. Fullstendig synsete vil det likevel ikke bli, for vi vet av historikken hva folk faktisk kjøper, vi får tilbakemeldinger på alle testene våre og vi har selv opplevd reaksjoner på personlige anbefalinger og hva folk rundt oss velger.

Det naturligvis i tillegg til egne erfaringer med produktene, og det sedvanlige «mye vil ha mer»-aspektet som teknologiutvikling domineres av. Innenfor rimelighetens grenser, og med nok «polish» er det stadig vekk mobilene med mest av det beste som skal dominere disse listene. Vi snakker i skrivende stund om Apples iPhone Pro-mobiler og Samsungs Galaxy S Ultra som gode eksempler.

Til tross for at de er ganske store, og for store for mange, ser vi av salgslister og tilbakemeldinger at mange likevel velger stort når det blir så polert.

Ikke plass til mange i samme serie

En økt grad av kuratering av disse listene betyr dessuten at vi kan sette noen nye krav. Et problem for listene har alltid vært «hvor mange iPhoner» eller «hvor mange Galaxy S-er» skal få lov til å være med?

Vi ønsker bare unntaksvis fler enn to fra samme produsent med i topp 10-listen. Er det tre med er det fordi det er store ulikheter mellom modellene, og vi ønsker tre ulike representanter med. Ikke fordi produsenten har sluppet en mengde nesten like mobiler med ulike navn, eller har mange ulike lagringsstørrelser.

Hver enkelt serie blir i utgangspunktet også representert av én modell, så fremst eneste forskjell er størrelse på skjerm og batteri. For eksempel velger vi ut den vi ville anbefalt til flest av iPhone Pro og Pro Max.

Mens Galaxy S22 og Galaxy S22 Ultra som er ganske forskjellige mobiler derimot kan være å finne i samme liste.

Målet er færre bomkjøp

En ny måte å gjøre dette på tillater oss dessuten å fremheve enkelte telefoner. Av og til har vi inne telefoner til test med lavere priser, der absolutt alt er gjort riktig. Telefoner som tross spesifikasjonene i tabellen bokser langt over sin vektklasse.

Noen ganger kan også mer spesielle mobiler ha noe på listen å gjøre fordi de imponerer utover de objektive kriteriene. Når vi allerede har nevnt Fold som eksempel kan vi like godt nevne serier som Galaxy Z Flip og Razr som potensielle telefoner med x-faktor som kan krype oppover listene selv om de mangler de objektivt beste kameraene. De hevder seg på andre måter, og på måter som gjør dem gode nok til folk flest.

Målet er tross alt å hjelpe deg som leser å få den beste mobilen du kan få for pengene dine. Og nå som vi beholder telefonene våre lenger er det enda viktigere at det valget er riktig.

Da er det kanskje riktig å skjerme listen litt fra det mest «eksperimentelle» og det som er perfekt for spesielt interesserte.